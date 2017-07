Sassuolo-Eintracht Francoforte/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, orario, risultato live

Diretta Sassuolo-Eintracht Francoforte: qui l'allenatore neroverde Cristian Bucchi, 40 anni (LAPRESSE)

DIRETTA SASSUOLO-EINTRACHT FRANCOFORTE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Sassuolo-Eintracht Francoforte è la terza amichevole del precampionato 2017, per i neroverdi allenati da Cristian Bucchi: squadre nel pomeriggio di giovedì 27 luglio 2017 a Bressanone, comune in provincia di Bolzano, calcio d’inizio alle ore 17:00. Sassuolo che sabato concluderà il suo ritiro in Trentino, cominciato giovedì 13 luglio.

La squadra emiliana prosegue quindi nella sua marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Serie, che scatterà nella serata di domenica 20 agosto con la prima giornata. Nel test odierno si alza l’asticella della difficoltà: dopo aver giocato contro Rappresentativa Val Iarco e Real Vicenza, i neroverdi se la vedono con l’Eintracht Francoforte che da cinque stagioni milita in Bundesliga, la massima divisione del calcio tedesco, e che nell’annata scorsa ha chiuso il campionato all’undicesimo posto raggiungendo anche la finale della Coppa di Germania, persa 1-2 contro il Borussia Dortmund.

Ostacolo quindi tutto rispetto per il Sassuolo, reduce da un 2016-2017 controverso e soprattutto dal cambio di allenatore: Eusebio Di Francesco ha salutato dopo cinque stagioni entusiasmanti, tornando nella Roma giallorossa che aveva già vissuto da giocatore, al suo posto sulla panchina neroverde si è seduto Cristian Bucchi che finora ha guidato Pescara, Gubbio, Torres, Maceratese e Perugia. Si tratta quindi di un debuttante nella massima serie, che l’anno scorso ha svolto un buon lavoro in Umbria e che quest’anno si misurerà per la prima volta con le migliori squadre del paese.

Contro l’Eintracht di Francoforte, mister Bucchi dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 per il suo Sassuolo: in porta Consigli, in difesa i centrali Cannavaro e Gianmarco Ferrari e i terzini Lirola (lato destro) e Peluso (a sinistra). Trio di centrocampo formato da Missiroli, Sensi e Duncan, mentre nel tridente offensivo potrebbe rivedersi Domenico Berardi, che ha raggiunto più tardi i compagni dopo aver disputato gli Europei Under 21 nel mese di giugno. Se il talento calabrese dovesse partire dalla panchina i titolari saranno Politano, Falcinelli e Ragusa. A disposizione i portieri Pegolo e Pomini, i difensori Letschert, Marchizza, Gazzola e Adjapong, i centrocampisti Frattesi, Manganelli, Biondini, Cassata, Mazzitelli ed Erlic e gli attaccanti Federico Ricci, Iemmello, Matri, Pierini e Scamacca.

L’Eintracht è allenato per la seconda stagione consecutiva da Niko Kovac, ex centrocampista e nazionale croato. Nel test di Bressanone dovrebbero scendere in campo dall’inizio il portiere Hradecky, i difensori Russ, Abraham e Knothe, i centrocampisti Chandler (fascia destra), De Guzman (appena arrivato dal Chievo), Gacinovic e Willems (fascia sinistra) e gli attaccanti Blum, Haller e Barkok. L’amichevole precampionato tra Sassuolo ed Eintracht Francoforte non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.