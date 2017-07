Spal-Mestre/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Luca Mora guida la Spal contro il Mestre (Foto LaPresse)

DIRETTA SPAL-MESTRE: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Ad un solo giorno dall’amichevole contro la Triestina, la Spal torna in campo per sfidare il Mestre: giovedì 27 luglio ad Auronzo di Cadore si comincia alle ore 17. La vicinanza relativa dei veneti - che sono in ritiro a Piancavallo, provincia di Pordenone - è stata l’occasione per organizzare questa sfida, che almeno inizialmente non era nel programma estivo della Spal; gli estensi si approcciano al grande ritorno in Serie A contro una formazione che lo scorso anno ha dominato il girone C della Serie D e dunque a partire dal prossimo settembre giocheranno in Lega Pro, e hanno anche tante ambizioni.

La Spal dunque sfida a 24 ore di distanza due squadre “simili”: sia la Triestina che il Mestre hanno fatto parte dello stesso girone un anno fa, e si sono anche direttamente sfidate per la prima posizione. I veneti hanno avuto la meglio anche in virtù di una bella vittoria esterna (4-3) a inizio dicembre, ma soprattutto di un periodo nel quale ha centrato 19 partite utili e ha vinto 20 delle prime 23 giornate di campionato.

Un test insomma probante per la Spal: la squadra di Leonardo Semplici si è rinforzata in sede di calciomercato, Alberto Paloschi rappresenta la punta di diamante della campagna acquisti (anche perchè va a caccia di riscatto) ma a centrocampo sono arrivati giocatori molto interessanti come Federico Viviani (che può essere un lusso per la medio-bassa classifica) e Luca Rizzo, in più il colpo Pa Konate può rappresentare la mossa che sposta gli equilibri perchè il giovane terzino svedese ha esperienza internazionale avendo giocato in Champions League.

L’obiettivo dovrà essere quello della salvezza; sarà così anche per il Mestre in Lega Pro, ma i veneziani sanno bene che, guardando alle ultime stagioni del campionato, potrebbe essere concreta l’opportunità di giocare una stagione di alta classifica, andando a prendersi i playoff e poi eventualmente sperando in una promozione.

In attesa di Konate, Spal in campo con Alfred Gomis tra i pali; in difesa potrebbero esserci Oikonomou e Felipe con il finlandese Vaisanen, linea di centrocampo che prevede Mattiello e Filippo Costa sugli esterni mentre in mezzo capitan Mora sarà supportato da Viviani - come playmaker basso - e Rizzo schierato sulla mezzala. I due di attacchi dovrebbero essere Paloschi e Antenucci, ma a iniziare questa amichevole potrebbe essere Mattia Finotto.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Spal-Mestre, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire questa amichevole di Auronzo di Cadore; per tutti gli aggiornamenti utili su questa sfida potrete comunque consultare l’account Twitter ufficiale della Spal, all’indirizzo @spalferrara.

