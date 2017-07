Sturm-Fenerbahçe/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Europa League 2017-2018: diretta Sturm Graz-Fenerbahçe (LAPRESSE)

DIRETTA STURM-FENERBAHCE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE) - Sturm-Fenerbahçe in campo stasera, per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League: alla Merkur Arena di Gran, in Austria, il calcio d’inizio sarà battuto alle ore 19:00. La partita sarà diretta dall’arbitro norvegese Ola Hobber Nilsen, assistito dai guardalinee Tom Harald Gronevic e Geir Isaksen e dal quarto uomo Kai Erik Steen. Squadre Si preannuncia una doppia sfida (return match giovedì prossimo ad Istanbul) equilibrata, anche se per blasona e cifra tecnica complessiva il Fenerbahçe sembra più accreditato per la qualificazione agli spareggi.

Le agenzie di scommesse avvantaggiano la formazione turca ma non di molto: snai.it ad esempio propone a quota 2,40 il segno 2 per la vittoria esterna del Fenerbahce, mentre il segno 1 per il successo casalingo dello Sturm Graz è quotato 2,80; a 3,20 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre.

Lo Sturm Graz è allenato dal tedesco Franco Foda e nel secondo turno di qualificazione ha eliminato i montenegrini dell’FK Mladost. Non è stata una passeggiata per gli austriaci che hanno perso la partita di andata in casa, passando in svantaggio dopo pochi secondi (2’ minuto) e non riuscendo a recuperare nel proseguo del match. Nella gara di ritorno però i ragazzi di mister Foda hanno offerto una prestazione molto positiva, ribaltando la situazione già nel primo tempo grazie ai gol di Thorsten Rocher (34’) e Philipp Zulechner (39’) in rapida successione.

Nel primo giro d’orologio della ripresa il capitano Deni Alar ha calato il tris archiviando di fatto la pratica. Domenica inoltre lo Sturm Graz ha esordito nel nuovo campionato austriaco battendo tra le mura amiche il St.Polten: anche in questo caso i bianconeri sono prima andati sotto, incassando due reti in meno di un quarto d’ora, per poi risalire di prepotenza; Zulechner ha riaperto i giochi al 16’ minuto, poi a metà ripresa l’esterno Hierlander ha pareggiato i conti con una conclusione mancina. Nel finale, per l’esattezza proprio al novantesimo, il rigore del definitivo 3-2 trasformato dal centrocampista Peter Zulj.

Per il Fenerbahçe allenato da Aykut Kocaman, terzo nell’ultima edizione della Super Lig turca, si tratta dell’esordio stagionale: la squadra gialloblu spera quest’anno di rimettere le mani sul titolo nazionale, conquistato per l’ultima volta nel 2013-2014, e fare più strada possibile in Europa. Capitolo formazioni: per lo Sturm Graz previsto il modulo 4-2-3-1 con Siebenhandl in porta, davanti a lui i difensori centrali Maresic e Lykogiannis e a completare la retroguardia i terzini Koch (lato destro) e Potzmann (fascia sinistra). Centrocampo affidato a Lovric e Zulj mentre Hierlander, capitan Alar e Rocher formeranno la batteria sulla trequarti. Unica punta di riferimento il ventisettenne Zulechner.

Il Fenerbahçe dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare, quindi altro 4-2-3-1: tra i pali il camerunese Carlos Kameni, davanti a lui la linea difensiva con van der Wiel terzino a destra, Ali Kaldirim sulla corsia mancina e coppia centrale composta da Simon Kjaer e Martin Skrtel. A centrocampo Mehmet Topal e il brasiliano Souza, mentre Alper Potok dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista. Esterni alti Nabil Dirar e Mathieu Valbuena, centravanti il trentatreenne Robin van Persie. Partirà probabilmente dalla panchina Mauricio Isla, appena acquistato dal Cagliari.

La partita di Europa League tra Sturm Graz e Fenerbahçe, valida per l'andata del terzo turno preliminare, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

