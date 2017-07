Video/ Barcellona Manchester United (1-0): highlights e gol della partita (International Champions Cup)

Neymar, video Barcellona Manchester United (LaPresse)

VIDEO BARCELLONA MANCHESTER UNTED (1-0): HIGHLIGHST E GOL DELLA PARTITA (INTETNATIONAL CHAMPIOSN CUP 2017) -Si è chiusa con il risicato risultato di 1-0 il match amichevole tra Barcellona e Manchester United, che si è svolto nella notte italiana e valida per il International Champions Cup 2017 in terra americana. Una sfida davvero equilibrata di fatto con tanti big in campo e un bel gol di Neymar che ha poi di fatto deciso il risultato finale. Per questa amichevole di prestigio dalla panchina il Barcellona scende in campo il tridente più che collaudato con Messi Suarez e Neymar: è proprio blaugrana il primo spunto del match con il bomber argentino che da fuori area va però a centrare il palo. A questo primo squillo risponde presto per la formazione di Jose Mourinho Paul Pobga ma anche per l’ex juve il tentativo va a vuoto: Cillessen non tiene d’occhio bene la palla che comunque non centra lo specchio spagnolo. Al’ 31ì del match è Neymar a sfondare lo specchio dei Red Devils sfruttando una brutta disattenzione di Valencia: dopo 10 minuti per il Barcellona ci riprova Suarez in rovesciata ma De Gea sventa l’attacco del blaugrana con sicurezza.

Nella ripresa consueti ampi cambi in entrambe le formazioni: è nel secondo tempo che il Manchester united riprende con un piglio più deciso la gara. Con Martial si tenta il gol fin dai primi minuti della frazione ma senza particolare successo: al66’ è però Pablo Alcacer a giocarsi di fatto il raddoppio. L’ultimo squillo della partita arriva al nei minuti finali con Pereira che però lancia lontano dallo specchio avversario:; da qui in poi il match appare segnato a favore del Barcellona. Mourinho subisce quindi il primo insuccesso dopo le belle vittorie per 2-0 contro il City e per 1-1 contro il Real Madrid, mentre continua la striscia positiva dei risultati della compagine di Valverde.

