Video/ Craiova Milan (0-1): highlights e gol della partita (Europa League 2017)

Video Craiova Milan, Europa League 2017

VIDEO CRAIOVA MILAN (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017) - Il Milan soffre ma vince al debutto in Europa League, grazie al gol su punizione di Ricardo Rodriguez allo scadere del primo tempo. Prova tra luci e ombre per la squadra di Montella, che si tiene stretto il parziale – già un'ipoteca sul passaggio del turno – e lavorerà in particolare su condizione atletica e inserimento dei nuovi, in vista del ritorno e (si augura il tecnico) del playoff di fine agosto. Craiova tutt'altro che arrendevole e vittima sacrificale, protagonista di una prova di livello e vicino al gol del pari nel finale, anche causa imprecisioni della difesa rossonera (Donnarumma in particolare). Buoni i segnali da parte di Kessie e Cutrone per il Milan, migliori in campo del 'Diavolo' e già in ottima forma. Tra 7 giorni a San Siro il return match, con uno stadio che si annuncia pieno, a dispetto della data e dello scarso appeal della competizione, a questo punto dell'anno. Analizzando i numeri della sfida, Milan avanti nel possesso palla (57-43%) e anche nei tiri totali (11 a 10), anche se le conclusioni nello specchio sono state 3 per parte. Pari anche i falli fatti (11 per entrambe), così come i cartellini gialli, per Kessie e Briceag. Una curiosità: l'ultimo gol in Europa, contro l'Atletico Madrid nel 2014, fu di un Ricardo (Kakà). Rodriguez ha voluto dunque riprendere da dove aveva lasciato il collega brasiliano, la sera dell'11 marzo di tre anni fa...

Eccole dunque le dichiarazioni a 'Sky Sport' di Ricardo Rodriguez: "Era una partita complicata, sono contento che il mio gol abbia aiutato la squadra, in un campo complicato e con l'entusiasmo che c'era, oltre che per via della differenza di condizione tra noi e loro. Adesso credo che nel ritorno di San Siro, con una settimana di allenamenti in più nelle gambe, andrà meglio. Se preferisco giocare a 3 o a 4? In Germania ho giocato sia a tutta fascia che in una linea a 4, non cambia per me, posso adattarmi ad entrambi i moduli di gioco".

