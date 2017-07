VIDEO/ Inter-Bayern Monaco (2-0): parla Eder. Highlights, gol della partita (International Champions Cup 2017)

Video Inter-Bayern Monaco 2-0: doppietta di Eder (Foto LaPresse)

VIDEO INTER-BAYERN MONACO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017). LA PAROLE DI EDER - Eder ha parlato alla fine della gara Inter-Bayern Monaco a Premium Sport: "L'impatto di Luciano Spalletti è stato molto positivo. Ha fatto una grande carriera e molto bene l'anno scorso alla Roma. Lo dobbiamo seguire e sicuramente faremo un grande campionato". Parole importanti quelle dell'attaccante italiano di origini brasiliane che ha parlato subito dopo la gara vinta 2-0 contro il Bayern Monaco che ha rievocato notti magiche nella mente dei tifosi nerazzurri che si imposero 2-0 proprio contro i bavaresi nel 2010 in una finale di Champions League che siglò la notte del triplete. Sicuramente Eder ha dimostrato di essere in grande forma, anche se ci vorrà un po' di tempo per vedere tutti al massimo della forma. Staremo a vedere come proseguirà questo tour con sabato la sfida contro il Chelsea di Antonio Conte. (agg. di Matteo Fantozzi)

VIDEO INTER-BAYERN MONACO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - L'Inter supera anche il Bayern Monaco, dopo il Lione, facendo segnare nuovi progressi ed esprimendo probabilmente la migliore prestazione dell'estate, fin qui. Siamo appena agli inizi ma i segnali sono incoraggianti: doppietta di Eder, ancora prezioso sostituto in avanti di Icardi; squadra corta, ben messa in campo e capace di chiudere tutti gli spazi al Bayern; ottima prova individuale di Skriniar, il migliore in campo assieme al match-winner; zero gol subiti, come contro i francesi. Insomma le basi sembrano ottime per Spalletti, che guarda già all'impegno di sabato (alle 13.30 italiane) contro il Chelsea di Conte.

Dal punto di vista dei numeri, il Bayern ha dominato per possesso palla (57-43%) ma senza mai concretizzare le proprie giocate d'attacco, per merito della fase difensiva interista. Non a caso i duelli vinti (56-44%) e in particolari i duelli aerei (66-34%) sorridono all'Inter. L'ottima prova di Skriniar – fuori nel finale per un colpo incassato ma senza grandi preoccupazioni – è sottolineata anche dai 22 cross (a 7) dei tedeschi, tutti bene intercettati dallo slovacco e da Miranda. Nel complesso 14 a 8 i tiri totali, per il Bayern, dei quali 2 e 3 nello specchio. E' stato questo il problema principale per la squadra di Ancelotti (che ha perso nel primo tempo Ribery per infortunio alla caviglia), la mancanza di pericolosità al momento della conclusione; al contrario l'Inter si è dimostrata letale in avanti, con il 66% di realizzazione al tiro. Ed il ruolo di Eder in questa squadra non sarà così defilato, stando a queste prime apparizioni stagionali.

Proprio l'ex Sampdoria ha parlato nel post gara: "Siamo in preparazione della stagione ma vincere contro grandi squadre come il Bayern è sempre importante. Siamo soddisfatti della gara e della prestazione. Spalletti? E' un grande tecnico, siamo tutti attenti alle sue indicazioni e a quello che vuole da noi in campo. Seguiamolo e faremo un grande campionato".

