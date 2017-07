Video Juventus Psg (LaPresse)

VIDEO JUVENTUS PSG (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Juventus e Psg si sfidano per l'International Champions Cup 2017: 3-2 il risultato finale che arride alla compagine di Allegri, andata in gol con Higuain nella prima frazione e con Marchiso (gol e rigore) nella ripresa. Primo tempo senza molte emozioni tra le due compagini. Accende la gara un ottimo Dybala al 3' con un tiro a giro che sfiora il palo. Il Psg risponde con Di Maria che trova sulla sua strada un superlativo Buffon. Al 28' tocca a Dybala su punizione spaventare la compagine guidata da Emery, il pallone sfiora il palo. Nel finale, al 44', arriva il colpo vincente della Juventus. Dybala taglia in due la difesa del Psg pescando Higuain, il bomber argentino non sbaglia superano con uno scavetto Aerola. La Juventus torna negli spogliatoi in vantaggio di un gol. Nella seconda frazione vengono stravolte entrambe le compagini. Numero di Di Maria al 53' che serve a Guedes un pallone da spingere solo in porta, pareggia il Psg.

Juventus che sbanda paurosamente ma ritrova subito il vantaggio. Claudio Marchisio al 62' sigla un grande gol da fuori area dopo l'assist di Kean. Il Psg non ci sta ed attacca a testa bassa. Lo sforzo dei parigini viene premiato all'80' con Pastore che di testa ,su assist di Kurzawa, trova la rete del pareggio. Quando i rigori sembravano la soluzione più plausibile arriva il colpo del ko della Juventus. Poderoso scatto di Kean che viene abbattuto in area. Rigore per la Juventus all'88'. Sul pallone va Marchisio che non sbaglia. Doppietta personale e match chiuso. Partita divertente tra le due compagini. Nella Juventus da segnalare la grande prestazione di Claudio Marchisio e la solita brillantezza di Dybala che ha regalato l'assist ad Higuain. Tra i giovani ottime le prestazioni di Kean e Pinsoglio.

© Riproduzione Riservata.