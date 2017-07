Video Manchester City Real Madrid (LaPresse)

VIDEO MANCHESTER CITY REAL MADRID (4-1):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - 4-1 il responso della partita tra Manchester City e Real Madrid nell’amichevole dell’International Champions Cup 2017: un vero poker per il citizens di guardiola che di fatto anno fatto il bello e il cattivo tempo nella notte italiana in campo a Los Angeles. Senza alcuni big (come Sergio Ramos, Kroos, e Cristiano Ronaldo) Zidane mette in campo comunque la formazione titolare con tanti big che si sono rivelati inaspettatamente poco concentrati. Anche Guardiola punta al meglio che ha in casa, con spazio anche i nuovi acquisti, che entrano a regime specialmente nella seconda frazione. Nel primo tempo il Real Madrid grazie anche ad alcuni sprazzi di lucidità di Keylor Navas regge ben la pressione dei Citizens: ma è solo un momento perché nella ripresa i giocatori di Guardiola riescono a sfondare l’area avversaria e segnano una vanga di gol.

Il primo è Otamendi al 52’ e poco dopo arriva il raddoppio per mano di Sterling. Visto come si stava mettendo il match sia Zidane che il tecnico dei Citizens optano per effettuare ampi cambi di formazione: in casa dei Blancos si cambiano ben 10 giocatori ma la musica non cambia. Al 67’ Stone centra finalmente la rete avversaria dopo due tentativi belli ma influitisi mentre la rete del poker arriva da Diaz, appena entrato al posto di Gabriel Jesus. Il Real Madrid riesce però a firmare la rete della bandiera al 90’ con oscar che si inventa un gol molto bello ma ai fini del risultato finale ben poco consolante. Nei prossimi match il Real Madrid avrà modo di rimediare a questa debacle affrontato il Barcellona in un Clasico in versione estiva, mentre i Ctiizens affronteranno il Tottenham sempre in terra americana.

