Andrea Nekoofar è morto/ Karate, incidente stradale in Grecia per il giovane campione Under21

Andrea Nekoofar

È morto in un gravissimo incidente stradale in Grecia Andrea Nekoofar, giovane campione under21 e fresco oro nella Youth Cup 2017 di karate, specialità “kata”. Un colpo durissimo allo sport italiano che con Nekoofar puntava ad anni d’oro in una disciplina in cui si poteva puntare per le prossime rassegne iridate. Un incidente banale e gravissimo, pare con un quad mentre si trovava in Grecia per le meritate vacanze dopo le fatiche delle gare di questi ultimi mesi: era con la fidanzata in vacanza, ma pare che al momento dell’incidente lei non fosse con Andrea a bordo e per questo motivo l’unica vittima della tragedia rimane il giovane campione di karate. «È con grande tristezza e sincera emozione che la Federazione apprende della tragica scomparsa di Andrea Nekoofar, giovane promessa del Karate Azzurro. La Fijlkam tutta si unisce al dolore della famiglia ed esprime profondo cordoglio per la perdita di un giovane di grande talento», scrive la Federazione della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali).

È MORTO ANDREA NEKOOFAR: GRAVE INCIDENTE IN GRECIA

IL SUO AMORE PER IL KARATE

Andrea Nekoofar, per chi se ne intende davvero, era fortissimo e da poco aveva trionfato contro i migliori talenti al mondo nel “kata” nella Yout Cup 2017 di Umag (Croazia). Una medaglia d’oro che aveva fatto sognare tutti, dalla famiglia all’esercito per il quale gareggiava il forte Andrea; era nato a Milano ma con padre iraniano e gareggiava per il Centro Sportivo dell’Esercito. I risultati parlavano per lui: il 2 luglio era sul podio più alto della categoria Under21, mentre il prossimo settembre doveva prendere parte alla Premier League in Germania. Il sogno era però uno solo, le olimpiadi che con questi risultati potevano tranquillamente essere alla sua portata: ma quel dannato incidente ha “rubato” Andrea Nekoofar al suo fulgido destino, che in qualche modo si immaginava in un lungo post pubblicato su Facebook nel 2013 dove aveva espresso tutto l’amore e la passione per uno sport da pochi considerato ma da tanti praticato. «Potevo andare a giocare a calcio , basket o rugby. Ma ho scelto di continuare a fare questo sport sai perché? Perché una volta che ci entri non ci esci più , una volta che in gara entri in quel quadrato e sentì le urla dei tuoi compagni e gli applausi del pubblico sentì una gioia immensa ti sentì il più forte di tutti anche se poi esci sconfitto. Ora mi darai del montato che sono uno di quelli che vuole l'attenzione solo su di lui ! Beh hai ragione io sono così e mi piace essere così sentire l'adrenalina che ti sale in corpo e far divertire il pubblico e sentirsi dire dalla gente che sono bravo!». Ciao Andrea, il cordoglio di tutta la redazione va alla famiglia, agli amici e alla fidanzata.

