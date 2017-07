Bernardeschi presentazione in diretta/ Juventus: info streaming video e tv, la conferenza stampa

Federico Bernardeschi, nuovo acquisto della Juventus (Foto LaPresse)

DIRETTA PRESENTAZIONE BERNARDESCHI JUVENTUS FC: INFO STREAMING VIDEO E TV, LA CONFERENZA STAMPA - La Juventus presenta ufficialmente Federico Bernardeschi. Lo fa da Boston, alle ore 19:30 italiane: in questo momento infatti la squadra bianconera si trova in Massachusetts, dove è arrivata a seguito della vittoria contro il Psg nella International Champions Cup. Nella notte tra domenica e lunedì i bianconeri giocheranno contro la Roma, e quella potrebbe essere la prima occasione per vedere all’opera il nuovo calciatore della Juventus: arrivato al termine di una lunga trattativa con la Fiorentina, che lo ha venduto per 40 milioni di euro e senza contropartite tecniche.

Un affare che ha esaltato i tifosi bianconeri: la Juventus andava a caccia di un esterno offensivo e Bernardeschi era uno dei migliori a disposizione. Lo scorso anno ha giocato un campionato da 11 gol con la maglia della Fiorentina; l’esperienza in viola è stata controversa perchè il carrarino, cresciuto nel vivaio e affermatosi con un prestito in Serie B a Crotone, in due stagioni ha fatto vedere ottime cose e lampi da fuoriclasse ma non sempre è stato determinante per i risultati della squadra.

“Colpa” anche di Paulo Sousa, che nella prima stagione sulla panchina gigliata ha utilizzato il suo numero 10 come una sorta di fluidificante, con il compito di coprire tutta la corsia laterale guardando poco la porta. Il rendimento personale è migliorato al secondo anno, ma al contempo è calata la squadra; alla fine Bernardeschi ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina, di fatto obbligando la società a venderlo subito per non perderlo a zero.

La Juventus si è subito dimostrata molto interessata: la trattativa è durata molto anche per la rivalità tra le due società e per il fatto che inizialmente si fosse ragionato su alcune contropartite tecniche che alla fine non sono state inserite. Nella nuova Juventus, Bernardeschi potrà andare a ricoprire il ruolo di esterno destro sulla linea dei trequartisti; può comunque giocare anche a sinistra oppure alle spalle della punta.

Un giocatore duttile e di grande talento; di lui Gigi Buffon ha detto che “nel breve periodo riceverà tanto dalla squadra, ma nel lungo sarà lui a dare tanto al bianconero”. E dunque Bernardeschi si svela alla stampa per la prima volta, da juventino: staremo a sentire le sue parole in attesa di vederlo giocare, perchè il ragazzo ha qualità ma deve ancora dimostrare da zero di valere la cifra (non indifferente) che i campioni d’Italia hanno investito per portarlo a Vinovo.

La diretta tv della presentazione di Federico Bernardeschi sarà affidata a J Tv, canale che è interamente dedicato al mondo bianconero: lo trovate al numero 212 del pacchetto Sky al quale ovviamente dovete essere abbonati, e in questo caso potrete assistere alla conferenza stampa anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Nel corso della presentazione ci saranno incursioni anche da parte di Sky Sport 24 (canale 200).

