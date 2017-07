CAICEDO ALLA LAZIO / Calciomercato, Terenzi: molti punti interrogativi sul contratto (esclusiva)

Calciomercato Lazio, Felipe Caicedo - La Presse

Federico Terenzi di Città Celeste Tv ha parlato in esclusiva a IlSussidiario.net, andando ad analizzare il nuovo colpo di calciomercato della Lazio Caicedo. Spiega: "Caicedo è un attaccante che sicuramente negli ultimi due anni ha segnato molto poco: dieci gol due stagioni fa e due in quella scorsa. Ha giocato pure molto e questo mi lascia perplesso sull'impatto che potrà avere sul calcio italiano. E' tutto da scoprire". Per Federico Terenzi c'è anche un problema legato ai dettagli che hanno reso possibile questo affare: "La cosa che non riesco a capire è il milione e mezzo di euro d'ingaggio che lo trasformerà ne calciatore più pagato della squadra biancoceleste. E' anche un extracomunitario che va a occupare uno slot". Restano dei dubbi anche sul suo utilizzo: "Chi è Caicedo? Il sostituto di Immobile o di Keita? Questo lo scopriremo quando Inzaghi lo avrà a disposizione, ma è un ennesimo punto interrogativo di una campagna acquisti che escluso Leiva di livello internazionale e Marusic che può giocare su entrambe le corsie si presenta come un vivere alla giornata". Di sicuro solo il campo ci potrà dire se la Lazio ha fatto un buon acquisto, di certo però l'opinione generale è tutt'altro che positiva.

CAICEDO ALLA LAZIO, I BIANCOCELESTI PIAZZANO IL COLPO IN ATTACCO

CIFRE E DETTAGLI DELL'AFFARE

La Lazio ha praticamente preso Felipe Caicedo attaccante sudamericano di peso che arriva per prendersi una maglia da titolare. L'idea infatti è quella di trovare un calciatore che sappia giocare sia al posto che anche insieme a Ciro Immobile. L'unico ostacolo per far diventare ufficiale l'affare è rappresentato dal fatto che la Lazio deve liberargli un posto da extracomunitario. Caicedo infatti è nato in ecuadoriano e la Lazio al momento non ha lo slot libero. Per questo dovrebbe partire Filip Djordjevic che comunque con l'arrivo di un altro attaccante avrebbe ancora meno spazio. Non sono da escludere però le partenze di Mauricio e Perea che la Lazio sta da diverso tempo cercando di piazzare. Caicedo costerà al club capitolino una cifra attorno ai quattro milioni di euro. Al calciatore invece è stato proposto un accordo di tre anni a circa 1.5 milioni di euro netti all'anno. Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità.

