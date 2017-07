Chiesa al Napoli / Calciomercato, servono 40 milioni: De Laurentiis ci pensa seriamente

Federico Chiesa, Fiorentina - Instagram

Torna prepotentemente al centro delle cronache di calciomercato di casa Napoli, il nome di Federico Chiesa. Il giovane talento della Fiorentina, figlio del noto Enrico, viene da una stagione senza dubbio da protagonista, la prima assoluta in Serie A, nonché la prima con la casacca della nazionale italiana under-21. Tre gol e tre assist in 27 presenze la scorsa annata, ma tante buone prestazioni e numeri importanti. Dettagli che hanno fatto letteralmente innamorare il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, forse il primo grande estimatore del ragazzo classe 1997, ancora 19enne. Le ultime indiscrezioni vogliono infatti il presidente del Napoli pronto a presentare un’offerta importante per provare a strappare fin da subito alla Fiorentina il gioiello originario di Genova, e sul piatto vi sarebbe un assegno da 40 milioni di euro. Gli azzurri avevano già fatto una proposta alla Viola, ma troppo bassa, ed ora sarebbero pronti al rilancio per provare a convincere la società toscana.

CHIESA AL NAPOLI CALCIOMERCATO, IL CLUB PARTENOPEO SOGNA L’ARRIVO DELL’ATTACCANTE DELLA FIORENTINA

E’ CHIESA IL MISTER-X

Nelle scorse ore si era parlato di un possibile Mister-X in attacco per sostituire l’uscente Emanuele Giaccherini, destinato allo Sparta Praga, ma a quanto pare non vi sarebbero misteri su qual è la prima scelta del Napoli per rinforzare il reparto avanzato. Insigne più Chiesa, con l’aggiunta di uno fra Mertens, Callejon e Milik, renderebbe l’attacco degli azzurri davvero interessante, ricco di talento ma soprattutto di una qualità infinita, senza dubbio uno dei migliori in assoluto in Italia e nel Vecchio Continente. L’operazione appare molto complicata, ai limiti dell’impossibile, anche perché la Fiorentina sta vendendo tanto, ma vorrebbe ripartire da un solo punto fisso, appunto Federico. Aurelio De Laurentiis ha fatto però capire che un grande colpo potrebbe arrivare durante questo mercato, e chissà che non sia appunto il giovane Chiesa. Tra l’altro il Napoli potrebbe inserire nell’eventuale operazione il cartellino di Duvan Zapata, che andrebbe a sopperire la partenza di Kalinic, dato vicino a Inter e Milan.

