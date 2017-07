Diretta Italia Ungheria (LaPresse)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI DI NUOTO 2017) – Italia Ungheria è l’incontro di pallanuoto in programma oggi venerdi 28 luglio alle ore 13.30 alla Alfred Hajbos di Budapest, ultimo match per il nostro Setterosa a caccia del 5^ miglior piazzamento ai Mondiali di nuoto 2017. La nazionale azzurra sotto la guida del ct Fabio Conti è quindi pronta a scendere in vasca per l’ultima volta in questa competizione iridata: un peccato che questo non avvenga per una medaglia, ma va detto che il percorso, pur accidentato, delle italiane è stato senza dubbio entusiasmante. Dopo la medaglia di bronzo vinto solo un anno fai alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, la nazionale del Setterosa era arrivata a Budapest con il chiaro obbiettivo di confermarsi in testa al mondo: così purtroppo non è successo e contro la Russia si è infranto il sogno della medaglia: e ora tocca quindi lottare per il miglior piazzamento possibile ovvero il quinto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA UNGEHRIA (da raiplay.it)

Benchè in palio oggi non via sia molto di più di un posto d’onore la sfida di annuncia più intesa che mai : oggi si troveranno di fronte due delle nazionali più vincenti di sempre di questo sport, avversarie storiche in tante competizione, due rose di grandissime qualità, chiamate a sfidarsi di fronte a un pubblico che sarà caldissimo, dato che si gioca in terra magiara. Data la situazione calda, è possibile che le azzurre possano attraversare qualche momento di maggior distrazione e tensione: in questa edizione dei Mondali sono due errori cui le azulene di Conti sono incappate in diverse occasioni spesso decisive. Dopo tutto va detto che la nazionale azzurra, dove non mancano le senatrici, una grande fetta di giocatrici sono molto giovani a cui forse manca ancora un po’ la malizia nelle grandi competizioni. Il Setterosa quindi dovrà fare attenzione perché l’avversario senza dubbio sarà altezza della situazione, e in palio vi è la possibilità di chiudere l’esperienza iridata con la sicurezza di aver davvero dato tutto il possibile.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Ungheria sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale, che ha garantito ampia copertura agli eventi dove saranno impegnati gli azzurri per i Mondiali di nuoto 2017 a Budapest. L’appuntamento è quindi per le ore 13.30 su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, mentre la diretta streaming video della partita sarà garantita dal servizio gratuito Raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che del comitato italiano (www.federnuoto.it) per rimanere aggiornati sul risultato finale

