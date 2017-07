Diretta/ Mondiali nuoto 2017 info streaming video e tv, orario finali e programma (Budapest, oggi 28 luglio)

Belmonte, Ledecky, Quadarella: oggi in vasca ai Mondiali nuoto 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – Ci avviamo a grandi passi verso la conclusione dei Mondiali nuoto 2017, ma le grandi emozioni non sono finite: nella giornata di venerdì 28 luglio l’Italia non può andare a caccia di medaglie perchè tutti gli individuali impegnati ieri sono stati eliminati; l’unica possibilità è rappresentata dagli uomini della 4x200 stile, ma difficilmente riusciranno a centrare il risultato (in ogni caso la semifinale è tutta da vedere, come penultima batteria di mattinata).

Il programma si apre alle 9:30, e nella sessione l’Italia c’è eccome: innanzitutto con Simona Quadarella, la diciottenne romana che è impegnata negli 800 stile libero (finale in programma sabato) e va a caccia del bis a podio dopo il bronzo nei 1500. Stavolta non sarà affatto semplice: Katie Ledecky, che nel frattempo si è presa anche l’oro con la 4x200 (salendo a quattro ori e un argento qui a Budapest), farà corsa da sola e alle sue spalle ci sono tre-quattro nuotatrici da temere, compresa quella Mireia Belmonte Garcia che ieri è stata campionessa nei 200 farfalla. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Ad ogni modo il programma si apre con le batterie della gara più veloce al mondo, i 50 stile maschili: c’è Luca Dotto a caccia della qualificazione alla semifinale che, eventualmente, andrà in scena nel pomeriggio come quarta gara della sessione (che inizia alle ore 17:30 come da consuetudine e programma). Poi batterie della farfalla: nei 50 femminili occhio alla quinta frazione nella quale nuota ancora Silvia Di Pietro, mentre nei 100 maschili avremo Piero Codia nella sesta frazione e Giacomo Carini nell’ottava.

Il programma prosegue con le eliminatorie dei 200 dorso femminili, che precedono le due gare di cui abbiamo già parlato: nella quarta e ultima batteria gareggia Margherita Panziera. Non sono pochi quindi gli italiani in corsa oggi: la speranza è di rivederli tutti nel pomeriggio per le semifinali, come abbiamo già detto Simona Quadarella sarà eventualmente in vasca sabato pomeriggio per la finale dei suoi 800 stile.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti. Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it.

In alternativa sarà possibile sintonizzarsi su Eurosport 2, canale disponibile nelle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

© Riproduzione Riservata.