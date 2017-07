Diretta/ Nuoto, 800 sl Simona Quadarella: info streaming video e tv, risultato live

Simona Quadarella compete negli 800 ai Mondiali nuoto 2017 (LaPresse)

DIRETTA NUOTO: 800 DONNE SIMONA QUADARELLA INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI 2017) - Venerdì 28 luglio torna in acqua Simona Quadarella: la romana, già grande sensazione ai Mondiali nuoto 2017, affronta le batterie degli 800 stile che sono già semifinali. Quattro le frazioni che vedremo, e che chiuderanno il programma della mattina; Simona sarà inserita nella terza, dove nuotano Leah Smith e soprattutto Boglarka Kapas, bronzo olimpico e oro europeo in carica oltre che padrona di casa.

Nella quarta frazione invece saranno in vasca sua maestà Katie Ledecky e Mireia Belmonte Garcia, che dopo l'argento nei 1500 si è presa anche l'oro nei 200 farfalla, arrivando alla definitiva consacrazione. Sarà una grande gara: a caccia di uno degli otto posti per la finale del giorno successivo, la Quadarella entra nella competizione come unica italiana ad aver vinto un oro alle Olimpiadi giovanili - proprio negli 800 - e come ex campionessa agli Europei di categoria, negli 800 e nei 1500.

Prima che arrivasse a Budapest, la romana era considerata una grande promessa del nuoto italiano: lo ha confermato subito, centrando una strepitosa medaglia di bronzo nei 1500 riuscendo a stare davanti ad avversarie più quotate di lei, e cedendo solo a Ledecky e Belmonte. Le due saranno ancora le grandi favorite per il titolo mondiale, insieme alla Kapas; vero che la spagnola non ha negli 800 la distanza favorita (a Rio è arrivata quarta), ma sta nuotando alla grande e sembra aver fatto il definitivo salto di qualità.

La Quadarella è stata impegnata anche ieri, nella deludente semifinale della 4x200 stile: si è confrontata su una distanza che per lei non è ideale essendo troppo breve, ci ha comunque provato e le vanno comunque tanti applausi per essersi fatta notare sulla grande scena mondiale. Adesso, dovesse prendersi un’altra medaglia, eguaglierebbe quanto già fatto qui a Budapest da Gabriele Detti; lo sapremo soltanto domani, intanto bisogna nuotare per arrivare alla finale.

La diretta tv della semifinale degli 800 stile femminili è come sempre trasmessa e garantita da Rai Sport oppure Rai Sport +; i canali di riferimento per i Mondiali nuoto 2017 sono a disposizione di tutti, e potrete seguire la gara di Simona Quadarella anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito ufficiale www.raiplay.it.

