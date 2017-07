Diretta finale 4x200 stile libero maschile (LaPresse)

DIRETTA NUOTO FINALE STAFFETTA 4X200 MASCHILE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI BUDAPEST 2017) – E’ in programma per oggi venerdi 28 luglio la finale della staffetta 4x200 stile libero maschile, dove l’Italia è questa mattina riuscita ad ottenere un posticino nella lista di partenza. Nuova possibilità di medaglia quindi per la nostra compagine azzurra che ha già avuto modo di coprirsi di gloria in questa giorni nella capitale magiara, da Simona Quadrella a Detti e Paltrinieri fino alla nostra Federica Pellegrini. Per il momento le nostre staffette, pur trovando sempre un crono valido per le finali e prestazioni importanti cronometro alla mano, non è mai riuscita a lire a podio: che sia questa la volta buona? CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO (da raiplay.it)

Le premesse per una nuova medaglia vi sono tutte anche se la concorrenza sarà come sempre davvero grande. Iscritta nella seconda tranche di batterie preliminari l’Italia è riuscita a strappare con sicurezza e senza sforzi il terzo tempo del gruppo e il quinto nel sommario: dopo una partenza sprint infatti notati i primi crono gli azzurri hanno di fatto rallentato il ritmo controllando con sicurezza in modo tale da non esaurire troppo presto le energie in vista di stasera. 7:09.53 il crono registrato dal quartetto composto da Filippo Megli, Filippo Magnini, Luca Dotto e Gabriele Detti, che dovrebbero essere confermati anche questa sera nella finale, salvo imprevisti. Con l’Italia sono riusciti ad accedere alla finalissima di questa sera anche Australia, che ha registrato il miglior tempo (7:05.68) la Gran Bretagna, Russia, Olanda, Giappone, Stati Uniti e Polonia, con la Germania prima degli esclusi a un secondo di distanza alla compagine polacca.

Da programma la finale della staffetta 4x200 stile libero maschile sarà l’ultimo degli appuntamenti della serata a Budapest: come al solito il pomeriggio si ritornerà in vasca dalle ore 17.30 quindi appare facile immaginare che la nostra compagine italiana non sarà chiamata in vasca alla Danube arena prima delle 18.30 circa. Ricordiamo che anche questo appuntamento dei Mondiali di nuoto sarà visibile in diretta tv sulla Rai e per la precisione su Rai due: diretta streaming video confermata attraverso il portale gratuito Raiplay.it.

