Karamoh all'Inter / Calciomercato, in pressing sul gioiello del Caen: si chiude a breve

Yann Karamoh, Caen - Instagram

C’è una nuova idea in casa Inter per questo calciomercato estivo in corso. Da qualche ora a questa parte sta infatti circolando con insistenza negli ambienti nerazzurri il nome di Yann Karamoh. Sconosciuto ai non addetti ai lavori, si tratta di un giovanissimo calciatore, classe 1998, 19 anni compiuti lo scorso 8 luglio, che milita in Francia, fra le fila del Caen. Nato in Costa d’Avorio ma naturalizzato francese, il giocatore fa parte della selezione transalpina under-21, in cui è entrato di prepotenza a partire dal mese di giugno, con due presenze e un gol. Esterno d’attacco di destra, all’occorrenza anche prima punta centrale, Karamoh piace moltissimo all’Inter, al punto che la società di corso Vittorio Emanuele è data molto vicina alla chiusura dell’operazione. Come sottolineato dal collega di Sky, Di Marzio, a breve la dirigenza meneghina rientrerà in Europa, e il discorso dovrebbe approfondirsi.

KARAMOH ALL'INTER CALCIOMERCATO, IL CLUB NERAZZURRO SULLE TRACCE DEL GIOVANE ESTERNO DEL CAEN

SERVONO 10 MILIONI DI EURO

Molti gli indizi che fanno ben sperare nella buona riuscita dalla trattativa, a cominciare dal fatto che il ragazzo ha il contratto in scadenza fra meno di un anno, al termine della prossima stagione. Karamoh, inoltre, gioca in un club non di primissima fascia e ovviamente si starebbe facendo attrarre, e non poco, dalle sirene interiste. Inoltre, l’operazione si potrebbe chiudere in cambio di un assegno da 10 milioni di euro, e in questo mercato pazzo, comprare a queste cifre è ormai divenuto quasi un lusso. Resta da capire quali siano i progetti di Spalletti per il giovane calciatore, che potrebbe addirittura provare a giocarsi un posto da titolare nel caso in cui Antonio Candreva dovesse fare le valigie, destinazione Chelsea. La cosa certa è che il mercato dell’Inter sembra finalmente pronto al decollo, e la prossima settimana, se non addirittura prima, dovrebbero chiudersi le operazioni Dalbert e Vecino, con l’aggiunta appunto di Karamoh.

© Riproduzione Riservata.