Keita alla Juventus / Calciomercato, Lotito tuona: la proposta non è neanche di 15 milioni

Keita, Lazio - LaPresse

Esce allo scoperto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e interviene sulla questione Keita. L’esterno d’attacco della nazionale senegalese piace moltissimo alla Juventus, che in questi giorni ha presentato un’offerta, come svelato anche da Marotta in occasione della presentazione dei calendari. Tale proposta bianconera non sarebbe però così convincente dal punto di vista economico, come ha spiegato senza troppi giri di parole il numero uno dei laziali, Claudio Lotito: «Non è vero nulla, lo fanno apposta a far uscire queste notizie – le parole riportate dal quotidiano Il Messaggero, in merito ad una fantomatica offerta da 20 milioni - La proposta non arriva nemmeno a 15 milioni». La Lazio chiede attorno ai 30 milioni per chiudere a 25, ma la Juventus sarebbe distante almeno 15 milioni. A questo punto appare complicato che l’operazione possa sbloccarsi a meno che una delle due parti in gioco faccia un passo indietro. Di mezzo c’è un giocatore, Keita, che ha il contratto in scadenza nel 2018, e che vorrebbe lasciare Formello per un’esperienza più ricca e prestigiosa.

KEITA ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO I BIANCONERI VOGLIONO L’ESTERNO DELLA LAZIO

OFFERTA DA 15 MILIONI

Nelle ultime ore la Juventus è tornata prepotentemente in corsa per avere l’esterno d’attacco della Lazio, Baldé Keita. Il giovane calciatore biancoceleste è l’obiettivo per rafforzare ulteriormente le corsie, nonostante in corso Galileo Ferraris abbiano già acquistato durante il calciomercato estivo in corso Douglas Costa e Bernardeschi. La Juventus fa comunque sul serio ed avrebbe presentato una proposta concreta alla società biancoceleste, per avere il 22enne della nazionale senegalese; a discapito delle indiscrezioni degli scorsi giorni, i campioni d’Italia in carica non si sarebbero spinti fino a 25 milioni, bensì fino a 15, cifra derivante dal fatto che lo stesso giocatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno. Keita non è intenzionato a rinnovare il contratto con la Lazio, e la Juventus si sente quindi al sicuro, in posizione di forza, ma trattare con Lotito, anche quando il giocatore è vicino alla scadenza, non è mai semplice.

LOTITO ATTENDE L’INTER

A complicare i piani della Juventus, il fatto che su Keita vi sia storicamente anche l’Inter, ormai da settimane in pressing. Lotito starebbe quindi aspettando i nerazzurri, che potrebbero rilanciare con una proposta superiore, magari più vicina a quei 30 milioni che il numero dei biancocelesti vorrebbe ottenere. Nei prossimi giorni la trattativa dovrebbe entrare nel vivo anche perché la dirigenza interista rientrerà dalla Cina e dovrebbe appunto sedersi ad un tavolo con la Lazio, per provare a chiudere. Nel frattempo la Juventus osserva, e non è da escludere che potrebbe inserire nell’operazione eventuali contropartite tecniche gradite a Simone Inzaghi. Si è parlato spesso e volentieri di Stefano Sturaro e di Thomas Rincon (quest’ultimo nel mirino anche di Genoa, Atalanta e Torino), ma attenzione anche a Marko Pjaca, che pare sia il principale desiderio dell’allenatore laziale. In caso di sbarco di Keita a Vinovo, la Juventus cederebbe subito Cuadrado, proposto all’Inter negli scorsi giorni.

© Riproduzione Riservata.