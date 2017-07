Matuidi alla Juventus / Calciomercato, Raiola media: servono 20 milioni, Marotta prende tempo

Blaise Matuidi, PSG - LaPresse

C’è sempre Blaise Matuidi in cima alla lista dei desideri della Juventus per questo calciomercato estivo. Ormai vicini all’ultimo mese di fuoco di trattative, il club bianconero vuole innestare il centrocampo con un elemento di qualità, quantità ed esperienza internazionale. Il francese del Paris Saint Germain piace ormai da un paio d’anni a questa parte, e la Vecchia Signora sembrerebbe intenzionata a portarlo una volta per tutte a Vinovo. All’operazione sta lavorando Mino Raiola, il procuratore del calciatore di cui sopra, che pare abbia convinto i vertici parigini ad abbassare le richieste. Per avere Matuidi dovrebbero quindi bastare 20 milioni di euro, ma in corso Galileo Ferraris sperano che tale cifra si abbassi ulteriormente, meglio se di altri 5 milioni, visto che lo stesso calciatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, e a partire dal mese di febbraio dell'anno prossimo sarebbe di conseguenza acquistabile a costo zero.

MATUIDI ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO, LA SIGNORA NON MOLLA LA PRESA PER IL CENTROCAMPISTA DEL PSG

RAIOLA NELL’ALBERGO JUVENTUS

Che qualcosa si muova concretamente, lo si capisce anche dalla recente visita di Mino Raiola in quel di Bal Harbour, sobborgo di Miami Beach, e precisamente al The St.Regis Bal Harbour Resort, dove alloggia attualmente la Juventus, impegnata nella tournee americana. Il noto agente avrebbe colloquiato in particolare con l’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, e fra i vari argomenti trattati vi sarebbe stato anche il futuro di Matuidi. Pare che i due si erano già sentiti in precedenza al telefono, e il Conte Max, nell’occasione, avrebbe esternato la volontà di fare di Matuidi un titolare del nuovo centrocampo a tre della Vecchia Signora, con Marchisio e uno fra Pjanic e Khedira. Sullo sfondo rimangono i soliti N’Zonzi, Emre Can e Matic, ma a tutt’oggi la candidatura di Matuidi resta senza dubbio quella più forte: non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

© Riproduzione Riservata.