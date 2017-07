Neymar e Semedo: rissa durante l'allenamento - Youtube

Non è tranquillo l’attaccante del Barcellona, Neymar, e lo si capisce anche da quanto accaduto quest’oggi, durante la seduta di allenamento dei blaugrana. I catalani sono attualmente a Miami, in Florida, per la tournee negli Stati Uniti, e in occasione del training odierno, l’asso verdeoro è venuto alle mani con il terzino destro Semedo. A riprendere il tutto il telefonino di un giornalista di Splash News, presente appunto sul luogo. Non è chiaro il motivo di quanto sia accaduto ma dalle immagini diffuse si nota Neymar che furioso corre dritto verso Semedo, e poi, dopo un momento di “buio”, in cui i due non sono inquadrati dalla fotocamera, si vedono entrambi darsi calci e pugni. A quel punto intervengono i compagni di squadra, in particolare Sergio Busquets, che dividono i due litiganti. Evidentemente però la cosa non finisce lì, visto che Neymar, forse sentendo qualche parola di troppo del nazionale portoghese (i due parlano la stessa lingua e si capiscono benissimo), vuole nuovamente dirigersi verso il compagno di squadra, ma lo stesso viene fermato.

NEYMAR SHOCK VIDEO, RISSA CON SEMEDO IN ALLENAMENTO: VOLANO CALCI E PUGNI

UN PERIODACCIO PER NEYMAR

Neymar a questo punto scaglia la palla lontano, si leva la pettorina, e abbandona l’allenamento. Un impatto non proprio positivo quello di Semedo con la casacca blaugrana, lui che è arrivato soltanto pochi giorni fa in Catalogna dopo essere stato acquistato dal Benfica per 30 milioni di euro. Non se la sta passando bene anche la star verdeoro, protagonista in questi giorni di intense voci di mercato che lo vogliono ad un passo dal Paris Saint Germain. Pare infatti che il club transalpino sia disposto a versare nelle casse del Barcellona i famosi 222 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre al giocatore andrà uno stipendio da ben 30 milioni netti ogni 12 mesi. Una cifra monstre che forse non sta facendo dormire sonni tranquilli all’attaccante sudamericano. Le immagini della rissa fra Neymar e Semedo stanno facendo il giro del web, a cominciare dai portali sportivi spagnoli, passando per quelli brasiliani, portoghesi e anche italiani. Di seguito il video di quanto accaduto.

