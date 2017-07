RALLY DI FINLANDIA 2017/ Diretta tv e info streaming video: Ogier ko, chance per Neuville? (Mondiale WRC)

Diretta Rally di Finlandia, Mondiale WRC 2017 (Foto: LaPresse)

RALLY DI FINLANDIA 2017, MONDIALE WRC

Gli appassionati di rally possono tirare un sospiro di sollievo: l'agonia è finita, torna il Mondiale WRC con il Rally di Finlandia. La pausa estiva è terminata, quindi si è riaperto il duello tra Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e Thierry Neuville (Hyundai i20), con quest'ultimo a soli undici punti dalla vetta della classifica e una grande occasione, come vi spiegheremo di seguito. Il Rally di Finlandia di questo weekend si preannuncia dunque spettacolare, non solo per le sue caratteristiche. Senza dubbio è uno degli scenari più affascinanti del calendario, del resto è una delle gare storiche, ma la sfida per il primato lo rende un appuntamento ancor più intrigante. Tra le strade ghiaiose all'interno dei boschi finlandesi assisteremo a celebri salti: si pare dalla città di Jyvaskyla e dal parco Paviljonki. Ieri sera c'è stato il tradizionale Shakedown e il primo Stage nella città di Harju. Oggi invece c'è la maratona di oltre 15 ore di prove speciali: da Jukojarvi e Urria si punterà verso Laukaa e Lankamaa. Domani invece i piloti effettueranno la leggendaria Ouninpohja, mentre domenica il Rally di Finlandia si concluderà con il Power Stage finale di Oittila.

TRE KO NELLE PROVE SPECIALI 2, 3 E 4

Questa mattina si sono svolte le Prove Speciali 2, 3 e 4. Quest'ultima, la Jukojarvi 1, si è rivelata spartiacque della competizione, perché tre grandi protagonisti, tutti favoriti per la vittoria finale, hanno terminato la corsa. Sebastien Ogier, che aveva accusato alcuni problemi al motore, ha commesso un errore al chilometro 19 perdendo la ruota posteriore sinistra e finendo la corsa tra gli alberi. Ora non potrà difendersi dagli attacchi di Thierry Neuville. È uscito anche Ott Tanak, che era in testa alla corsa: alla prima curva è andato a sbattere rovinando la ruota posteriore destra. Il terzo ko riguarda Hayden Paddon, che ha rovinato la sospensione posteriore destra. Al comando quindi due Toyota Yaris: Jari-Matti Latvala e Esapekka Lappi si contendono la vetta. Neuville, invece, è frenato da un guasto alla sua Hyundai che lo costringe a non forzare più di tanto.

DIRETTA TV INFO STREAMING VIDEO

L'appuntamento andrà in onda Fox Sports, canale 204 della piattaforma satellitare Sky: trasmetterà i riassunti giornalieri e la diretta tv del Power Stage finale. Gli abbonati potranno usufruire anche della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Anche Red Bull TV però cura il WRC 2017, quindi ci sono diversi appuntamenti offerti sulla sua piattaforma. Ma consigliamo a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale rally all'indirizzo www.wrc.com per aggiornamenti in tempo reale su questo nono rally stagionale del Mondiale WRC.

