Arezzo-Triestina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (Coppa Italia)

Diretta Arezzo Triestina (LaPresse)

DIRETTA AREZZO TRIESTINA: INFO STREAMING VIDEO, PROBABILI FORMAZIONI – Arezzo-Triestina, diretta dall’arbitro Dionisi, è la partita di calcio in programma oggi sabato 29 luglio 207 alle ore 18.00 presso lo Stadio Città di Arezzo, esordio del primo turno preliminare della Coppa Italia 2017-2018. Si troveranno di fronte una formazione di Lega Pro ed una di Serie D, ma, va detto, i giuliani sono tra le formazioni maggiormente indiziate per usufruire del ripescaggio in Lega Pro che potrebbe essere sancito nei primi giorni del mese di agosto. L'Arezzo viene da un'estate turbolenta in cui l'iscrizione al campionato era sembrata a lungo in bilico, nonostante la formazione toscana fosse reduce da un campionato di terza serie particolarmente brillante, in cui ha dato l'impressione di poter lottare per la promozione. Alla fine l'iscrizione a quella che da quest'anno si chiamerà di nuovo Serie C è arrivata, ma l'impressione è che la storia sia tutta da ricostruire.

La Triestina sembra invece voler mettere le fondamenta su un futuro ambizioso, tanto che ad allenare gli alabardati è arrivato un tecnico come Sannino, abituato negli ultimi anni a confrontarsi con categorie decisamente superiori. Nonostante questo, la Triestina è salita in pole nella graduatoria per i ripescaggi in Serie C solo grazie all'interpretazione della norma delle NOIF che impedirebbe il ripescaggio ad una formazione che ha acquisito il proprio titolo sportivo da un club "al quale era stata revocata l'affiliazione", come si legge testualmente nel regolamento. Una regola che è stata stabilita come valida solo per i club professionisti, e avendo la Triestina partecipato all'ultima Serie D, il pericolo è stato scampato.

Capitolo probabili formazioni: l'Arezzo allenato da Claudio Bellucci scenderà in campo con Borra come estremo difensore, quindi nella linea difensiva Sabatino, Ferrario, Luciani, Muscat e Corradi, Foglia, Cenett a centrocampo, il bomber Moscardelli nel ruolo di centravanti, Grossi e Cutolo. Dovrebbe trattarsi di un 4-3-3 anche se Bellucci sta provando diverse soluzioni tattiche, come si è visto anche nell'ultima amichevole vinta dall'Arezzo contro la formazione dilettantistica laziale del Monterosi, due a zero con doppietta del solito Moscardelli, sempre una garanzia assoluta in attacco per i colori amaranto.

La Triestina di Sannino risponderà con un 4-4-2 con Perisan estremo difensore, Dell'Amico terzino destro e Pizzul terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Brandymar e da Aquaro. A centrocampo Bracaletti sarà l'esterno laterale di destra e Nadarevic l'esterno laterale di sinistra, con Meduri e Celestri che si muoveranno invece per vie centrali. In avanti, spazio al tandem Mensah-Franca. Triplo test contro squadre di Serie A per gli alabardati e tripla sconfitta subita contro Hellas Verona, Lazio e Spal.

Nonostante i due club saranno dunque impegnati con ogni probabilità nello stesso campionato, per esperienza, fattore campo e per il fatto che gli alabardati saranno comunque dei neopromossi, l'Arezzo viene considerato decisamente favorito dai bookmaker per il passaggio al secondo turno di Coppa Italia. Vittoria toscana quotata 1.55 da Eurobet, mentre Snai alza a 3.75 la quota del pareggio (che porterebbe la partita ai supplementari e ad eventuali rigori) e a 5.75 la quota della vittoria giuliana in trasferta.

Arezzo-Triestina, sabato 29 luglio 2017 alle ore 18.00, non sarà trasmessa da nessun canale in diretta tv e non sono state date indicazioni per una diretta streaming video. Ci sarà comunque la possibilità di seguire gli aggiornamenti testuali sul match via internet sul sito legaseriea.it, oppure sui siti ufficiali dei due club.

