Arsenal-Benfica/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ARSENAL-BENFICA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (EMIRATES CUP 2017) - Arsenal-Benfica è un’amichevole valida per la Emirates Cup 2017 e si gioca sabato 29 luglio all’Emirates Stadium di Londra, casa dei Gunners dal 2006. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 17:20 italiane, pari alle 16:20 locali. Torna l’ormai tradizionale appuntamento estivo con la Emirates Cup, torneo amichevole organizzato ed ospitato dall’Arsenal e promosso dalla Fly Emirates, main sponsor dei Gunners e partner di altre squadre di calcio: la prima edizione risale al 2007 e fu vinta proprio dai londinesi.

L’Arsenal, che ha confermato in panchina Arsene Wenger per altre due stagioni, si sta preparando in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione: domenica 6 agosto alle ore 15:00 Alexis Sanchez e compagni saranno in campo contro il Chelsea per il Community Shields, la supercoppa inglese che ogni estate mette di fronte i vincitori della Premier League e della FA Cup. Il venerdì successivo quindi l’11 agosto invece i Gunners debutteranno in Premier League, ricevendo il Leicester di Graig Shakespeare nell’anticipo delle ore 20:45.

Nelle ultime 4 stagioni l’Arsenal ha sempre portato a casa almeno un titolo, senza però riuscire ad aggiudicarsi né il campionato -che manca in bacheca ormai dal 2004, l’anno degli ‘invincibili’- né una competizione europea (ultimo alloro la Coppa delle Coppe del 1994, vinta a spese del Parma). Inoltre, per la prima volta nell’era Wenger, quest’anno la squadra non disputerà la Champions League: nel campionato scorso infatti i Gunners hanno mancato, se pur per un solo punto, l’accesso alle prime quattro posizioni garantendosi se non altro l’ammissione ai gironi di Europa League. Il Benfica invece ha vinto le ultime 4 edizioni della Primeria Liga Portoghese, e nella stagione passata ha centrato la tripletta conquistando anche Supercoppa e coppa nazionale. L’allenatore è Rui Vitoria, assunto nel 2015 per rimpiazzare Jorge Jesus.

Le quote per Arsenal-Benfica favoriscono nettamente gli inglesi: bet365.it propone a 1,45 il segno 1 per il successo due Gunners, a 4,33 il segno X per l’eventuale pareggio e a 7,00 il segno 2 per la vittoria del Benfica. Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Arsenal dovrebbe presentarsi in campo con Ospina in porta, Mertesacker e Koscielny difensori centrali, Nacho Monreal terzino a destra e il bosniaco Kolasinac sulla sinistra. A centrocampo lo svizzero Granit Xhaka e il gallese Ramsey, sulla trequarti Mezut Ozil, esterni alti Oxlade-Chamberlain e il nigeriano Iwobi e davanti il francese Lacazette, acquisto di punta di questo mercato estivo. Nella ripresa potrebbe subentrare anche Alexis Sanchez.

Per il Benfica previsto invece il modulo 4-4-2 con Bruno Varela tra i pali, Lisandro Lopez e l’eterno capitano Luisao a protezione dell’area di rigore, André Almeida terzino a destra e l’ex Barcellona Grimaldi sulla corsia mancina. A metacampo il greco Samaris e il brasiliano Filipe Augusto, mentre gli esterni alti dovrebbero essere gli argentini Eduardo Salvio e Franco Cervi. In attacco il tandem composto dal verdeoro Jonas e dall’altro ellenico Kostas Mitroglou. L'amichevole della Emirates Cup 2017 tra Arsenal e Benfica non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

