Domenica Berardi - LaPresse

Torna prepotentemente di moda nel calciomercato di casa Roma, l’esterno d’attacco di proprietà del Sassuolo, Domenico Berardi. Il club giallorosso sta tenendo in considerazione una serie di ipotesi per rinforzare il reparto più avanzato dopo la cessione di Salah al Liverpool. Il calciatore della nazionale italiana under-21 piace da tempo alla big capitolina, e non è da escludere che a breve la stessa società romana possa presentare un’offerta concreta ai neroverdi. A volerlo fortemente all’Olimpico, uno che lo conosce davvero bene, leggasi il tecnico Eusebio Di Francesco, colui che di fatto ha formato e lanciato il calciatore calabrese nel calcio che conta. Il problema principale, come da copione, resta l’aspetto economico, visto che la società emiliana chiede almeno 45 milioni di euro per il cartellino del proprio giocatore. Una cifra molto elevata, in linea comunque con le pazze valutazioni di questo mercato estivo 2017, che la Roma non se la sente di rischiare fino in fondo, tenendo conto anche dell’infortunio avuto da Berardi la scorsa stagione.

BERARDI ALLA ROMA CALCIOMERCATO, L’ATTACCANTE DELL’UNDER 21 PRIMA ALTERNATIVA A MAHREZ

LE PAROLE DI MONCHI

Berardi rappresenta comunque la prima alternativa a Ryad Mahrez, esterno d’attacco della nazionale algerina, di proprietà del Leicester, ormai da settimane sul taccuino dei giallorossi. La Roma avrebbe presentato una proposta da 35 milioni di euro più bonus, che però potrebbero non bastare, e di conseguenza il direttore sportivo, Monchi, ha ammesso di guardarsi in giro: «Mahrez ci piace – le dichiarazioni dell’ex dirigente del Siviglia - abbiamo fatto due offerte, la seconda delle quali per noi era giusta. Stiamo comunque valutando nuove possibilità. Come dirigente non lavoro su un unico obiettivo». La società capitolina non sembra intenzionata ad aumentare la proposta suddetta, ed ha quindi lanciato un ultimatum al Leicester: prendere o lasciare. Resta da capire come replicherà la compagine britannica, tenendo conto del fatto che Mahrez sembrerebbe già entrato nell’ottica di lasciare le Foxes a breve, volendo giocarsi la Champions League.

