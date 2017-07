CIV Misano/ Info streaming video e diretta tv: programma, orari e protagonisti (Campionato Italiano Velocità)

Immagine d'archivio (Foto: Lapresse)

CIV MISANO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROGRAMMA ORARI E PROTAGONISTI (CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA') - Il Campionato Italiano Velocità 2017 entra nella sua fase calda e fa tappa a Milano, per i round 7 e 8 di Campionato che si disputeranno a Misano al Misano World Circuit, tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il programma è fittissimo ed è spalmato su due giorni: sabato 29 e domenica 30 luglio. Il week end si aprirà oggi con la race 1 della Moto 3 prevista per le ore 13:40; a seguire, alle 14:30, via alla Superbike. Alle 15:25 tocca alla prima gara di Supersport, mentre alle 16:15 riflettori puntati sulla race 1 della PreMoto3. Domani scatteranno le race 2 di tutte le categorie citate: alle 14:25 la Moto3, alle 15:15 la Superbike, alle 16:10 la PreMoto3 e alle 17:10 chiusura con il Supersport.

In Moto3 la battaglia sarà tra Nicholas Spinelli e tutti gli altri. Il pilota Pro Racing Team KTM è in testa alla classifica con 102 punti ed è recude dal successo incamerato al Mugello. Alle spalle di Spinelli, distanziato di 15 lunghezze, troviamo Kevin Zannoni (KTM MF 84 Pluston Althea), che cerca il riscatto a Misano, in una delle sue piste preferite. Attenzione inoltre a Edoardo Sintoni (Mahindra 3570 MTA), Raffaele Fusco (MTR Honda) e Bruno Ieraci (TM Factory Racing). Nella Supersport il pilota da battere è Ilario Dionisi, capolista con la MV Agusta Ellan Vannin. Il dominatore della Premoto3 125 2t è invece Matteo Bertelle, appartenente al Team Minimoto Honda e forte dei 140 punti fin qui conquistati. Nella 250 la situazione è decisamente più fluida, con Thomas Brianti (2 Wheels Polito) a 98 punti e tallonato da Elia Bartolini (RMU VR46 Riders Academy), distante soltanto 6 lunghezze. Tra le situazioni più interessanti c'è infine la lotta nella SS300: il leader è Luca Bernardi (Yamaha) a 102 punti, ma alle sue spalle è in grandissima forma Kevin Arduini, sempre su Yamaha, protagonista nell'ultima gara al Mugello.

Ricordiamo che tutte le gare dei round 7 e 8 del CIV 2017, Campionato Italiano Velocità, saranno visibili in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 del telecomando, e su Automoto TV, canale 148. Si parte oggi dalle ore 13:45 e si replica domani dalle 12:50. Gli abbonati potranno inoltre guardare tutte le gare del weekend in streaming su Sky Go.

