Cagliari-Olbia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

DIRETTA CAGLIARI-OLBIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Sabato 29 luglio 2017 Cagliari e Olbia si affrontano in amichevole ad Aritzo, comune in provincia di Nuoro: calcio d’inizio del match in programma alle ore 17:30. Derby tra due formazioni sarde che nella stagione entrante partono con l’obiettivo primario di salvarsi, nelle rispettive categorie: il Cagliari si è confermato in Serie A dopo la promozione del 2016, idem dicasi per l’Olbia che nell’ultimo campionato proveniva dalla Serie D ed è riuscita a mantenere la Lega Pro, pur se dopo un torneo a due facce (molto positiva la prima parte, ben più sofferta la seconda).

Per il Cagliari di mister Massimo Rastelli, l’amichevole odierna chiude la seconda parte del ritiro estivo: la prima si è svolta nella località trentina di Pejo, in provincia di Trento, dal’8 al 22 luglio mentre dal 24 luglio la squadra rossoblù è tornata in Sardegna allenandosi ad Aritzo. Dopo il buon undicesimo posto ottenuto nel 2016-2017, il Cagliari è ripartito sostituendo qualche cardine del suo undici titolare: al posto di Storari, Bruno Alves e Di Gennaro sono arrivati il portiere Cragno, rientrato dal fruttuoso prestito al Benevento, poi il difensore Andreolli svincolato dall’Inter e il regista di centrocampo Cigarini, che ha scelto la Sardegna per una seconda giovinezza dopo una stagione poco fortunata alla Sampdoria.

L’Olbia è invece reduce dal quindicesimo posto nell’ultimo girone A di Lega Pro, ottenuto dopo una stagione controversa in cui si sono succeduti tre allenatori: Michele Mignani, Simone Tiribocchi e Bernardo Mereu, quest’ultimo capace di condurre in porto l’agognata salvezza. Proprio da Mere la società ha deciso di ripartire per la nuova stagione, in cui l’Olbia fungerà ancora da società ‘satellite’ del Cagliari: i rossoblù infatti hanno girato diversi giovani in prestito ai corregionali galluresi, l’esperto Andrea Cossu invece ha eseguito il percorso inverso tornando nel capoluogo sardo dopo una stagione in maglia bianca. L

’amichevole odierna servirà ad entrambe le squadre per immettere ulteriore benzina nelle gambe ed oliare l’intesa generale, in vista dei primi impegni ufficiali: il Cagliari in particolare scenderà in campo sabato 12 agosto per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, in cui affronterà una squadra tra Palermo, Virtus Francavilla ed Imolese; l’Olbia invece attende i sorteggi per i gironi di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria. Nello scontro diretto di Aritzo il Cagliari dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: in porta Cragno, in difesa da destra a sinistra Padoin, Pisacane, Andreolli e il francese Miangue; a centrocampo Barella, Cigarini e Dossena, tra le linee il brasiliano Joao Pedro e in attacco il tandem formato da Diego Farias e da Sau.

Stesso schieramento per l’Olbia che dovrebbe rispondere con Aresti tra i pali, Iotti e Dametto al centro della difesa, Francesco Pisano terzino a destra e Cotali sulla fascia mancina. Il trio di centrocampo sarà probabilmente composto da Feola, Geroni e Piredda, mentre Murgia sarà il trequartista a sostegno delle punte Ogunseye e Ragatzu. L’amichevole precampionato tra Cagliari ed Olbia non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

