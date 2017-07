Carpi Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

Rolando Maran, tecnico del Chievo (LaPresse)

DIRETTA CARPI CHIEVO INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Carpi Chievo è la partita amichevole in programma per oggi sabato 29 luglio alle ore 20.00 presso lo stadio Cabassi, casa della compagine emiliana. Ultimo banco di prova quindi per la formazione di Maran prima di lasciare il ritiro di San Zeno di Montagna, contro un’avversario d’eccezione, ovvero i falconi di Calabro, iscritta nella prossima stagione del campionato cadetto. Ormai entrambe le compagini hanno effettuato una buona preparazione atletica e anche se entrambe le rose questa sera scenderanno in campo con tanto carico sulle gambe, lo spettacolo non verrà meno.

Sia Maran che Calabro infatti hanno avuto la possibilità di mettere alla prova i propri giocatori sia in allenamento dal punto di vista fisico che in campo in alcune amichevoli dal punto di vista tattico: che sorprese ci riserveranno le due squadre attese in questa amichevole?

Andiamo innanzitutto a conoscere le probabili formazioni di questo match amichevole in casa di falconi: proprio partendo dal Carpi, probabile che il taccio Calabro voglia confermare l’11 già visto in campo nelle precedente amichevoli, lasciando alla ripresa l’ingresso di forze nuove. Via quindi al 34-3 che vedrebbe Colombi tra i pali con di fronte Capela al centro del reparto difensivo completato a Sabbione e Poli. A centrocampo invece la coppia centrale sarà composta da Prezioso e Fedele con Pachonik e Jelenic sull’esterno. In attacco non dovrebbe mancare il tridente formato da Naicore Mbakogu e Romanic.

Stesso ragionamento per il Chievo di Maran invece che non potrà fare a meno di Sorrentino tra i pali e davanti la portiere il solito modulo 4-4-2 già visto in precedenza. In difesa spazio a un reparto composto da Dainelli e Gamberini con Depaolo e Gobbi sull’estreno, come già visto nell’amichevole contro il Trento. Al centro le chiavi della regia saranno affidate a Rigoni con Gaudini a far coppia e il duo Castro-Garritano a coprire le mezz’ali: davanti dovrebbero agire Inglese e Pucciarelli come doppia punta d’attacco.

Ricordiamo infine che la partita amichevole tra Carpi e Chievo attesa alle ore 20.00 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’incontro al Cabassi. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionarsi di collegarsi ai sito ufficialo oltre che ai rispettivi profili social delle due società per rimanere aggiornati sul risultato live del match.

