Crotone-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA CROTONE SICULA LEONZIO, INFO STREAMING VIDEO - Crotone Sicula Leonzio è l’amichevole in programma oggi 29 luglio alle ore 17.00 sul campo di Moccone sede del ritiro dei pitagorici. Un test match dell’ultimo minuto per la compagine di Nicola, dopo che sono saltate le amichevoli contro Glasgow Rangers e Las Palmas, ma che si rivelerà comunque importante per entrambe le squadre. Quest'estate il Crotone ha già disputato diverse amichevoli. L'ultima è stata una partitella in famiglia, con le due selezioni Crotone A e Crotone B che hanno dato vita ad un match interessante, conclusosi con il risultato finale di 2-1 in favore della formazione A. A mettersi in evidenza è stato ancora una volta l'attaccante Trotta, arrivato lo scorso campionato dal Sassuolo insieme a Falcinelli. Sono stati loro a rendere possibile il miracolo costruito da lontano da Davide Nicola, autore di una salvezza per certi versi leggendaria.

Il Crotone, prima della partitella in famiglia infra-settimanale, aveva affrontato l'Acri e in quell'occasione i ragazzi di mister Nicola avevano battuto la squadra locale della provincia di Cosenza con il risultato finale di 6-0. Un risultato maturato grazie alle reti segnate da Sampirisi, Budimir, Tonev (doppietta). Nella ripresa sono arrivate le marcature nel finale di Martella, autore di un eurogol, ed il giovane talento Araldo.

L'allenatore, per la ripresa della sfida con l'Acri, ha deciso di mandare in campo numerosi calciatori della Primavera, rivoluzionando dunque quello che era stato l'undici titolare schierato dal primo minuto. Per l'amichevole con l'Acri Davide Nicola aveva optato per il modulo 4-4-2 che dovrebbe essere riposto nella probabile formazione di oggi, con Tonev e Budimir coppia centrale d'attacco.

Il ritorno di Budimir è stato salutato come un evento nella città calabrese. Ricordiamo che Budimir, prima di trasferirsi alla Sampdoria, era stato l'eroe della promozione diretta in Serie A della formazione calabrese allenata allora da mister Juric. Come detto la probabile formazione dei pitagorici oggi pomeriggio dovrebbe seguire il modulo 4-4-2 che gli ha permesso, nella passata stagione, di salvarsi, dopo un girone d'andata da incubo. In porta confermato Cordaz.

In difesa è arrivato Faraoni, che occuperà la corsia di destra. Centrali Ceccherini e il nuovo acquisto Cabrera, con Martella sulla sinistra. A centrocampo è arrivato Izco, che farà coppia con l'altro neo acquisto Kragl. Sulle corsie laterali spazio a Rhoden, confermatissimo dopo l'ottima stagione dello scorso anno, e Stoian. In avanti, Trotta giocherà in coppia con Budimir.

Difficile immaginare invece come Rigoli deciderà per il suo Sicula Leonzio, una formazione dilettantistica della provincia di Siracusa. Di certo la formazione siciliana cercherà di mettere a punto la sua preparazione e in vista del prossimo incontro di Coppa Italia Lega Pro. Va ricordato però che, stando alle ultime notizie, la partita amichevole tra Crotone e Sicula Leonzio non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardo una diretta video streaming. Consigliamo pertanto di collegarsi ai sito ufficiale e ai profili social delle due società per rimanere aggiornati sul risultato live del match.

