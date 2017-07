FERNANDO ALONSO / Il pilota spagnolo compie 36 anni e festeggia uno d’amore con Linda Morselli

Fernando Alonso

Fernando Alonso, oggi sabato 29 luglio, compie 36 anni. Il pilota spagnolo nato a Oviedo il 29 luglio 1981, è uno dei pilota più apprezzati della Formula Uno. La sua passione per i motori si manifesta già quando aveva soli 7 anni in un campionato kurt spagnolo in cui conquista il primo posto al termine della stagione. Con il sostegno del padre, Fernando Alonso continua a perfezionare il suo stile e la sua passione si trasforma ben presto in un lavoro. L’esordio in formula 1 con la Minardi arriva nel 2001, stagione in cui, però, non ottiene punti. Nel 2003 viene promosso pilota titolare con la Renault con cui vince il Mondiale nel 2005 e nel 2006. Successivamente cambia diverse scuderie. Prima approda in McLaren e nel 2010 firma un contratto con la Ferrari con cui spera di realizzare il sogno di vincere il Mondiale. Cosa che, purtroppo, non riesce a fare. Dopo l’addio alla Ferrari, Fernando Alonso è tornato in McLaren. Sul suo futuro ha detto: “Non ho nessun commento da fare sul futuro. Ripeto sempre le stesse cose da settimane. Da tifoso o lettore, leggendo ogni volta la stessa cosa cioè che Alonso deciderà a settembre direi: ‘Che noioso, ma faccia quel che vuole’. Sembra che ogni settimana io prenda un microfono e inizi sempre a ripetere la stessa storia sul prossimo settembre. Non ho più voglia di continuare a ripetermi”, si legge su FormulaPassion.it.

FERNANDO ALONSO COMPIE 26 ANNI

L’AMORE CON LINDA MORSELLI

Oltre a festeggiare il suo 36esimo compleanno, Fernando Alonso festeggia anche il suo primo anno d’amore con Linda Morselli. I due sono usciti allo scoperto lo scorso anno quando Linda Morselli fu sorpresa dietro le quinte del Gran Premio di Montecarlo. Lei era appena uscita dalla storia d’amore con Valentino Rossi mentre lui aveva detto addio alla giornalista Lara Alvarez. Dopo i dubbi iniziali, i due oggi vivono la loro storia d’amore alla luce del sole. Fernando Alonso e Linda Morselli sono diventati inseparabili. Lei lo segue in tutte le gare e, recentemente, hanno anche partecipato insieme, a New York, alla presentazione di un nuovo marchio d’abbigliamento. Un amore, dunque, che diventa ogni giorno più forte e importante e che Alonso sta cercando di difendere con tutte le sue forze. Felici e innamorati, i due hanno tantissimi motivi per sorridere e credere in un futuro radioso insieme.

