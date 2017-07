Federica Pellegrini/ Feroci insulti sui social, sta antipatica alle donne: ecco cosa le dicono

Federica Pellegrini

Come ogni medaglia, anche quella dorata di Federica Pellegrini ha due faccie ben distinte. La prima è quella del successo, di una campionessa azzurra titolata come mai nessuno prima, un'atleta "divina" come in molti amano appellarla per i suoi successi in acqua e per quelli che ancora devono arrivare. Ma c'è un'altra medaglia non bella e splendente come la prima che è quella degli haters. Per i tanti che sul web la incitano e si complimentano con lei con messaggi come "Fede, tanta stima...sei davvero una grandissima, grazie per le emozioni che ci dai!!!", c'è chi invece la critica aspramente, con parole talvolta davvero forti da essere irripetibili.

FEDERICA PELLEGRINI, INSULTI SUI SOCIAL PER LA CAMPIONESSA

SUCCESSI E BELLEZZA, ARMI A DOPPIO TAGLIO?

C'è infatti chi la appella come antipatica, acida, prepotente e snob e chi invece ci va giù molto più pesante e le dà della dopata o “Brutta e antipatica come poche al mondo. Ce**a” o ancora “tra poco sprofonderai nell’oblio più totale, nessuna se la tira come te, prepotente, dopata, montata insopportabile, meriti di ricevere una sonora sconfitta” come ci fa notare Dagospia. Amatissima o odiata, un'estremizzazione che i caratteri forti, quelli sempre schietti e sinceri spesso scatenano. Federica Pellegrini è sempre stata nota per il suo essere sempre sincera e schietta anche nel dare opinioni differenti o negative. Quando la si insulta pesantemente è facile che intervenga rispondendo con altrettanta schiettezza e senza peli sulla lingua. D'altronde amata o odiata, Federica Pellegrini è e rimane una campionessa come poche, con una carriera da risultati immensi, così come lo è lei.

