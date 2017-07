Fiorentina-Sporting/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Fiorentina-Sporting Lisbona: qui il portoghese William Carvalho, 25 anni, centrocampista (LAPRESSE)

DIRETTA FIORENTINA-SPORTING: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Quinta amichevole precampionato per la Fiorentina di Stefano Pioli, che sabato 29 luglio 2017 scende in campo allo stadio José Alvalade di Lisbona per affrontare lo Sporting, una delle più prestigiose squadre portoghesi. L’inizio della partita è in programma per le ore 18:00, per i viola si tratta del primo test estivo contro un avversario di pari categoria.

Finora infatti Astori e compagni hanno affrontato il Val di Fassa Team (vittoria 7-0) poi il Trentino Team (11-0), il Trento (Serie D, 5-0 il risultato finale) e sabato scorso il Bari, che milita in cadetteria. Contro i pugliesi è maturato un pareggio per 1-1: alla rete del biancorosso Improta nel primo tempo (34’) ha risposto l’uruguaiano Jaime Baez, subentrato nel corso della ripresa ed autore di un colpo d’astuzia con il tacco al 73’ minuto, per la definitiva parità. Mentre la squadra prosegue la preparazione sul campo, la società sta lavorando per ristrutturare la rosa.

Finora il mercato della Fiorentina è stato contraddistinto dalle tante operazioni in uscita, che hanno smantellato l’undici titolare della passata stagione: i vari Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Christian Tello, Ilicic e Bernardeschi, tutti più o meno protagonisti nel campionato scorso, hanno scelto altre destinazioni e settimana prossima anche Matias Vecino dovrebbe partire in direzione Inter; rimane invece in bilico Nikola Kalinic, che però ha lasciato intendere di non voler proseguire con la Fiorentina. D’altra parte i diversi incasso hanno permesso al disse Pantaleo Corvino di muoversi con maggiore autonomia per gli acquisti.

Come detto lo Sporting Lisbona rappresenta un ostacolo di livello: terza nell’ultima Liga portoghese e quindi ammessa agli spareggi per la fase a gironi di Champions League, la squadra neroverde è allenata da un tecnico esperto come Jorge Jesus, arrivato nel 2015 dopo cinque stagioni con i rivali del Benfica. I Leoni biancoverdi debutteranno nella nuova stagione domenica 6 agosto alle ore 19:00: la prima giornata del nuovo campionato li vedrà protagonisti sul campo del Desportivo Aves. Cinque gli ex della Serie A nella rosa dello Sporting: il terzino classe 1992 Cristiano Piccini, cresciuto proprio nel vivaio della Fiorentina, il centrocampista ex Udinese Bruno Fernandes, l’esterno italo-argentino Ezequiel Scheletro, l’attaccante ivoriano Seydou Doumbia e il suo compagno di reparto Luc Castaignos, olandese passato dall’Inter nella stagione 2011-2012.

Nell’amichevole di Lisbona, Stefano Pioli dovrebbe testare una Fiorentina simile a quella teoricamente titolare: nel 4-2-3-1 titolare previsti Sportello in porta, il brasiliano Vitor Hugo e il nuovo capitano Astori al centro della difesa, il portoghese Bruno Gaspar terzino a destra e l’uruguaiano Maxi Olivera sulla sinistra. A centrocampo l’uruguaiano Cristoforo e il colombiano Carlos Sanchez, mentre Saponara agirà più avanzato nel ruolo a lui più congeniale, quello di trequartista centrale; esterni alti Federico Chiesa e il giovane norvegese Rakik Zekhnini, centravanti Babacar. Nella ripresa potrebbe esordire con la maglia viola l’ultimo arrivato, il regista francese Jordan Veretout.

Anche lo Sporting Lisbona dovrebbe adottare il modulo 4-2-3-1: davanti al portiere Rui Patricio i centrali difensivi saranno probabilmente Tobias Figueiredo e l’ex Barcellona Jeremy Mathieu, con i laterali Piccini e Fabio Coentrao a completare la linea arretrata.

In mezzo al campo Joao Palhinha e Bruno Fernandes, sulla trequarti Gelson Martins a destra, il brasiliano Mattheus per vie centrali e l’argentino Marcos Acuna sulla sinistra, mentre il riferimento avanzato sarà uno tra Doumbia e l’olandese Bas Dost. Salvo variazioni di palinsesto, l’amichevole precampionato tra Fiorentina e Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet ufficiale della società viola, it.violachannel.tv.

