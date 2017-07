GREGORIO PALTRINIERI E GABRIELE DETTI/ Diretta, 1500 sl streaming video e tv: la gara (Mondiali Nuoto 2017)

Detti e Paltrinieri di nuovo in piscina (foto LaPresse)

Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri ritornano in piscina ai Mondiali di Budapest, dopo l’esaltante gara degli 800 stile libero che ha regalato la medaglia d’oro a Detti e la medaglia di bronzo a Paltrinieri. Risultati esaltanti che potrebbero essere ripetuti nella distanza più lunga in piscina. In questo caso i pronostici potrebbero essere ribaltati rispetto alla gara degli 800, visto che Paltrinieri è maggiormente a suo agio sulla lunga distanza e potrebbe essere il favorito numero uno per l’oro. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri affronteranno le semifinali dei 1500 stile libero in mattinata, con gli atleti che inizieranno a gareggiare a partire dalle ore 9:30, anche se quella dei 1500 stile libero maschili sarà l’ultima eliminatoria nell’elenco delle gare in mattinata. Una gara che potrebbe dunque regalare ancora medaglie a un’Italia che proprio con le imprese di Detti e Paltrinieri, per giunta nel giorno dell’oro di Federica Pellegrini, ha vissuto una giornata assolutamente esaltante mercoledì scorso.

TORNANO DETTI E PALTRINIERI AI MONDIALI DI NUOTO

AZZURRI IN PISCINA PER I 1500 STILE LIBERO

I 1500 stile libero sono una gara a parte e i riferimenti sono relativi, con la maggiore attitudine alla resistenza di Paltrinieri che potrebbe fare la differenza, tanto che il nuotatore azzurro sta facendo un pensierino anche al nuoto di fondo. Detto questo, la gara degli 800 stile libero di mercoledì scorso può rappresentare un riferimento sopratutto perché i due azzurri sono riusciti a battere i favoritissimi, in particolare il cinese Sun Yang giunto solo quinto, con un’autentica prova di forza. Una gara contrassegnata da numerosi strappi che ha messo alle strette il cinese e ha visto solo un’altra rivelazione, il polacco Wojdak, resistere agli sfiancanti cambi di ritmo degli italiani, in particolare Gabriele Detti che ha preso letteralmente il largo nel finale. Sulla resistenza come detto Paltrinieri potrebbe giocarsi qualche chance in più, ma già dalla semifinale di sabato mattina si potrà comprendere se Detti, in stato in grazia in questi Mondiali, potrà competere per una straordinaria doppietta.

DOVE VEDERE LA GARA DI PALTRINIERI E DETTI IN STREAMING VIDEO

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alla gara dei 1.500 stile libero ai Mondiali nuoto 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti. Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER I 1.500 STILE LIBERO CON PALTRINIERI E DETTI

