Gareth Bale al Manchester United/ Calciomercato, dalla Spagna smentiscono: Gareth resta al Real

Non vi è soltanto il trasferimento di Neymar al Paris Saint Germain a scuotere il calciomercato estivo 2017. Un’altra grande superstar del calcio mondiale potrebbe infatti a breve lasciare la Spagna, e precisamente Gareth Bale. L’esterno d’attacco del Real Madrid non è più un elemento basilare della compagine castigliana. La scorsa stagione, infatti, complice qualche acciacco di troppo e un’esplosione definitiva di Isco, Bale ha visto più panchina che campo, saltando anche la finalissima di Champions League contro la Juventus dello scorso mese di giugno. Insomma, Gareth Bale sarebbe quindi pronto a svestire la camiseta blanca per fare ritorno in Premier League. Sulle sue tracce vi è il Manchester United, con José Mourinho pronto ad assaporare un altro grandissimo campione come appunto il nazionale gallese in oggetto. L’uomo dei record, il primo a superare la quota di 100 milioni di euro, gradirebbe ovviamente rimettere piede in terra britannica per iniziare una nuova prestigiosa sfida con la maglia dei Red Devils.

GARETH BALE AL MANCHESTER UNITED CALCIOMERCATO, IL GALLESE VERSO IL CLAMOROSO RITORNO IN PREMIER

DALLA SPAGNA SMENTISCONO

I rumors di calciomercato sul futuro di Gareth Bale non si placano. Il giocatore è finito nel mirino del Manchester United, che lo sta corteggiando intensamente in questa sessione estiva delle trattative. Da Madrid, tuttavia, arrivano voci discordanti: secondo il quotidiano Marca, ad esempio, i tifosi del Real non hanno motivo di preoccuparsi visto e considerato che il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare il club. I media madrileni rilanciano, sottolineando la volontà di Bale di riscattare l'ultima stagione, non proprio esaltante dal punto di vista del rendimento, con un'annata importante con la maglia dei galacticos. Stando alle indiscrezioni giornalistiche spagnole, dunque, Bale resterà al Real Madrid e Mourinho dovrà farsene una ragione. (agg.jacopo d'antuono)

IL REAL POTREBBE CEDERLO

Tra l’altro anche il Real Madrid non disdegnerebbe una cessione di Bale, in caso di offerta adeguata. Pare infatti che le mira dei campioni d’Europa in carica siano ora rivolte al gioiello del Monaco Mbappè, e tenendo conto del fatto che Cristiano Ronaldo è intoccabile, e che Benzema è un pupillo di Zidane, il sacrificato in attacco sarebbe appunto l’esterno di sinistra. Bale ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2022, e il suo reale valore di mercato, visti anche gli acciacchi degli ultimi mesi, si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Tenendo conto però delle clamorose cifre che circolano quest’estate, non è da escludere che l’ex Tottenham venga rivenduto dal Real Madrid ad un prezzo superiore rispetto a quello d’acquisto, attorno ai 110 milioni: come dire, se Neymar vale 222 milioni, Gareth Bale varrà almeno la metà? Da diverse settimane ormai circola in Inghilterra questa voce, e chissà che finalmente non si possa concretizzare questa nuova operazione di questo pazzo calciomercato estivo 2017.

