Genoa Nantes/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Perin, portiere Genoa - LaPresse

DIRETTA GENOA-NANTES: INFO STREAMING VIDEO-TV, PROBABILI FORMAZIONI ORARIO E RISULTATO LIVE – Il Genoa torna in campo per un match amichevole. Questa sera, a partire dalle ore 19:00, si terrà la sfida contro il Nantes, squadra francese che milita nella Ligue 1, il massimo campionato di calcio transalpino. Un nuovo test importante per la compagine allenata da Juric, reduce dall’ottima prestazione nella gara contro i tedeschi dell’Hoffenheim. La partita in programma contro il Nantes sarà comunque da prendere con le pinze, visto che i ragazzi francesi sono ormai vicini alla conclusione della loro preparazione, tenendo conto che la stagione 2017-2018 inizierà fra pochi giorni, precisamente il 4 agosto. Poco più in la della metà strada è invece il cammino del Grifone, che esordirà in Serie A il prossimo 20 agosto contro il Sassuolo in Emilia.

Dicevamo, del precedente incontro del Genoa contro l’Hoffenheim, che i liguri hanno battuto con il risultato di tre reti a due. Il match si è giocato a Wels, in Austria, dove la squadra rossoblu si trova attualmente per il primo ritiro estivo, prima del trasferimento a Bardonecchia a partire dal prossimo due agosto. In rete Ninkovic, Veloso e Galabinov, per un match decisamente spettacolare e convincente, da cui Juric ha potuto trarre indicazioni senza dubbio positive. Ora un nuovo impegno ostico contro la banda di Claudio Ranieri, ormai nella leggenda dopo il clamoroso successo in Premier League con il Leicester.

La gara contro il Nantes si giocherà quest’oggi allo Stadio Henri-Desgranges, impianto da circa 9mila posti in località La Roche-sur-Yon. Genoa che dovrebbe scendere in campo con alcuni volti nuovi, come ad esempio l’ex Milan Bertolacci, nonché Galabinov, in rete, come dicevamo prima, contro i tedeschi, e magari la scommessa 21enne Thomas Rodriguez, esterno sudamericano prelevato dal Banfield nelle scorse settimane. In dubbio invece la presenza di Lapadula. Genoa alla sua seconda amichevole estiva dopo la vittoria contro i dilettanti del Val Stubai per 17 a 0. Il Nantes, invece, è già sceso in campo contro l’Ingolstadt, formazione teutonica, nonché contro gli inglesi dell’Hull City.

La partita amichevole Genoa-Nantes, in programma questa sera a partire dalle ore 19:00, non sarà visibile in diretta tv, sia a pagamento quanto in chiaro. Nessuna emittente televisiva ha infatti deciso di assicurarsi i diritti per il match in questione, di conseguenza, tutti i fan delle due formazioni suddette, nonché gli amanti del calcio, dovranno arrangiarsi con metodi alternativi per seguire il corso della gara. Vi suggeriamo di collegarvi ai social network ufficiali di Genoa e Nantes, in particolare alle loro pagine Facebook e Twitter, dove sicuramente saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale.

