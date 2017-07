Inter Chelsea/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inter-Chelsea: qui Roberto Gagliardini, 23 anni, centrocampista (LAPRESSE)

DIRETTA INTER-CHELSEA: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE

Inter Chelsea chiude l’esperienza della squadra nerazzurra nell’International Champions Cup 2017, che ha portato Luciano Spalletti e i suoi ragazzi in tour per il continente asiatico tra la Cina e Singapore. In quest’ultimo stato, per l’esattezza al National Stadium, si tiene l’amichevole contro i Blues di Antonio Conte, prevista per le ore 13:35 italiane di sabato 29 luglio 2017. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INTER-CHELSEA LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE INTER CHELSEA. Dopo la sfida contro i campioni d’Inghilterra l’Inter farà ritorno in Italia, mentre nel mese di agosto sono previsti altri due test contro il Villarreal (domenica 6 alle ore 20:30) e il Betis (sabato 12 alla stessa ora). L’amichevole dell’International Champions Cup 2017 tra Inter e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Sport, numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380; telecronaca dalle 13:35 ora italiana. Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Premium Play disponibile per pc, tablet e smartphone.

I RISULTATI DELL'INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017. In settimana l’Inter ha battuto sia i francesi che il Lione che i tedeschi del Bayern Monaco, rispettivamente per 1-0 e 2-0: contro i bavaresi a fare la differenza è stato Eder, schierato ancora una volta titolare complice l’assenza per infortunio del capitano e centravanti designato Icardi. L’oriundo ex Sampdoria ha realizzato la doppietta decisiva che ha mandato al tappeto il Bayern di Ancelotti, consegnando ai nerazzurri una vittoria priva di valore ufficiale ma utile per il serbatoio del morale.

Anche il Chelsea ha sfidato i campioni di Germania in questa International Champions Cup, perdendo 3-2: per gli inglesi a segno il centravanti belga Michy Batshuayi e il terzino spagnolo Marcos Alonso, ex Fiorentina. Chelsea che si sta preparando per il primo impegno ufficiale della nuova stagione: il Community Shield in programma domenica 6 agosto contro l’Arsenal; per il sabato successivo (12 agosto) è invece previsto il debutto in Premier League, in cui i Blues ospiteranno il Burnley a Stamford Bridge.

Anche l’Inter ha visto delinearsi il suo cammino nella Serie A 2017-2018: domenica 20 agosto alle ore 15:00 la squadra di Spalletti esordirà a San Siro contro la Fiorentina, allenata da Stefano Pioli che solo un paio di mesi fa sedeva sulla panchina nerazzurra. Inter e Chelsea approfitteranno quindi di quest’amichevole in terra orientale per oliare ulteriormente i rispettivi meccanismi, in tal senso sono previste formazioni di partenza molto simili a quelle teoricamente titolari.

PROBABILI FORMAZIONI. L’Inter riproporrà il modulo 4-2-3-1 impiegato nei test precedenti: in porta Handanovic, davanti a lui i difensori centrali Miranda e Skriniar, esterni bassi D’Ambrosio a destra e Nagatomo a sinistra. A centrocampo Borja Valero affiancato da uno tra Kondogbia e Gagliardini, con il secondo leggermente favorito avendo giocato meno contro il Bayern. Trequartisti Candreva, Joao Mario e Perisic e centravanti Eder, in attesa del rientro di Icardi che però sarà valutato giorno per giorno; dall’infermeria è invece tornato Cristian Ansaldi, in campo per una manciata di minuti nell’amichevole precedente.

Il Chelsea risponderà con il 3-4-2-1 varato con successo da Conte nella passata stagione. Davanti al portiere belga Courtois i tre difensori saranno probabilmente Cahill, David Luiz ed Azpilicueta; esterni a tutta fascia Victor Moses (lato destro) e Marcos Alonso a sinistra, mentre in mezzo al campo si muoveranno Kanté e Fabregas. Sulla trequarti spazio al brasiliano Willian e al giovane ivoriano Jérémie Boga, mentre l’ariete di sfondamento dovrebbe essere inizialmente Batshuayi con Morata pronto a subentrare nella ripresa. Assenti per problemi fisici il terzino ghanese Baba, il centrocampista e neoacquisto Timeoué Bakayoko (ex Monaco) e la stella Eden Hazard.

LE QUOTE SNAI. Un’occhiata alle quote dei bookmaker per quest’amichevole dell’International Champions Cup: snai.it favorisce il Chelsea il cui successo (segno 1) è fissato a 1,75; a quota 3,65 troviamo il segno X per l’eventuale pareggio, che rimanderebbe l’esito della sfida ai calci di rigore, mentre il segno 2 per la vittoria dell’Inter è quotato 4,25. Opzione Under a 2,15, Over a 1,57, Gol 1,50 e NoGol 2,25.

