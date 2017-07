Italia-Bielorussia: info streaming video e diretta tv, risultato live (basket Trentino Cup 2017)

Diretta Italia-Bielorussia, Trentino Cup 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-BIELORUSSIA: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (BASKET TRENTINO CUP 2017) - L’Italia apre contro la Bielorussia la sua preparazione agli Europei basket 2017: sabato 29 luglio alle ore 20:30 la nazionale di Ettore Messina gioca la semifinale della Trentino Cup, appuntamento ormai classico della nostra pallacanestro. Il torneo vede al via quattro squadre: l’altra semifinale (alle ore 18) sarà Ucraina-Olanda, poi ci saranno le finali per il titolo e per la terza posizione.

iciamo subito che gli avversari non fanno certo parte dell’élite del basket europeo, ma in questo momento va bene così: l’Italia deve fare pratica e imparare a conoscersi, almeno nei volti nuovi che per la prima volta o quasi sono iscritti al gruppo. La sensazione è che questo sia il vero ultimo ballo di un roster che la sua occasione l’aveva avuta due anni fa agli Europei: ricordiamo ancora con grande amarezza la sconfitta subita ai supplementari contro la Lituania, in una partita cha avremmo potuto vincere e al termine della quale Danilo Gallinari espresse tutta la sua frustrazione, sostenendo come quel gruppo fosse prontissimo per la vittoria.

L’estate seguente avremmo perso un’altra occasione d’oro, quella di qualificarci alle Olimpiadi: lì a fermarci era stata, in finale, la Croazia di uno straordinario Kruno Simon. Eppure gli Europei di basket non sono un territorio inesplorato dall’Italia: la grande vittoria del 1999 - in Francia - è frutto anche di un ottimo lavoro sul settore giovanile, e in questo senso l’argento dell’Under 19 ai Mondiali può essere viatico di una ricostruzione profonda.

Intanto al gran ballo continentale - e a questa Trentino Cup - Ettore Messina ha confermato sostanzialmente il gruppo del 2015, dal quale però mancano due big: Andrea Bargnani che paga stagioni tribolate anche e soprattutto a livello fisico, e Alessandro Gentile che dopo la separazione dall’Olimpia Milano non ha mai trovato la giusta continuità finendo per essere uno spettatore al Panathinaikos, prima di chiudere con il titolo israeliano all’Hapoel Gerusalemme.

Per quanto riguarda la Bielorussia, la nazionale è affiliata alla FIBA dal 1992; allenata dall’ucraino Ruslan Baidakov, non ha mai ottenuto la qualificazione ad un grande torneo internazionale. Insomma: la vittoria per l’Italia non dovrebbe rappresentare un grosso problema, ma di certo non è quello il principale obiettivo di Messina che invece dovrà testare il suo roster e valutare quali tagli effettuare per ufficializzare la lista dei 12 convocati per gli Europei.

La diretta tv di Italia-Bielorussia alla Trentino Cup 2017 è un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Mix, con possibilità di seguire la partita del PalaTrento anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

