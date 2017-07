Italia Montenegro/ Diretta streaming video Rai.tv, risultato live (Mondiali di nuoto Budapest 2017)

Diretta Italia Montenegro (LaPresse)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: INFO STREAMING VIDEO RAI.TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI DI NUOTO, BUDAPEST 2017) - Italia Montenegro è l’incontro di pallanuoto maschile in programma oggi sabato 29 luglio 2017 alle ore 13.30 alla Alfred Hajbos Arena di Budapest, ultimi sfida per il nostro settebello valido per il 5-6 piazzamento ai Mondiali di nuoto. La compagine di Sandro Campagna è quindi chiamata a ancor oggi in vasca in era magiara per l’ultimo contro della competizione iridata: n palio il 5^ piazzamento, il migliore per chi come gli azzurri non sono riusciti ad accedere alla semifinali. Un vero peccato per il nostro Settebello da sempre protagonista nel tornei iridato, ma che è stata fermata con merito dalla Croazia ai quarti di finale (a cui ricordiamo l’Italia aveva raggiungo passando attraverso la fase supplementare dei play off). CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI ITALIA MONTENEGRO (da raiplay.it)

Leggermente differente è stato invece il percorso della nazionale maschile montenegrina ai Mondiali di Budapest: selezionata nel gruppo A con Brasile, Kazakistan e Canda la compagine slava è riuscita a chiudere la fase da prima del proprio gruppo con 5 punti ottenuti grazie a vittorie e un solo pareggio (registrato contro i canadesi).in questo modo il Montenegro quindi a differenza dell’Italia non è dovuta passare attraverso il torneo dei play off ma ha potuto accedere direttamente ai quarti di finale. Qui però la squadra di Vladimir Gojkovic ha visto svanire i propri sogni di medaglia contro la Grecia, che ha trovato la vittoria per 12-7. Da qui la nazionale montenegrini si è incontrata in vasca con la Russia, battuta sul fino del rasoio per 9-8 conquistando così la possibilità di lottare oggi per il 5^ posto.

Ricordiamo quindi che la patita di pallanuoto maschile tra Italia e Montenegro attesa per le ore 13.30 sarà visibile in diretta tv sul canale Raisport al numero 57 del telecomando: la Rai ha infatti assicurato ampia copertura televisiva agli appuntamenti dei Mondiali di nuoto di Budapest. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming della prova maschile tramite il servizio gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che del comitato italiano (www.federnuoto.it) per rimanere aggiornati sul risultato finale.

