Italia-Ucraina Under 18/ Diretta streaming video YouTube, orario, risultato live (basket, Europei 2017)

DIRETTA ITALIA-UCRAINA UNDER 18: STREAMING VIDEO YOUTUBE, ORARIO, RISULTATO LIVE (BASKET, EUROPEI 2017) - Italia-Ucraina è la partita d’esordio per gli azzurrini agli Europei Under 18 di basket: le due squadre si affrontano sabato 29 luglio 2017 a Piestany, in Slovacchia, palla a due prevista per le ore 13:30. La nazionale italiana Under 18 è allenata da coach Andrea Capobianco, che quest’estate ha già guidato la selezione femminile e quella Under 20 maschile.

Gli Europei dell’Under 18 si terranno in territorio slovacco da oggi -sabato 29 luglio- fino a domenica 6 agosto, Italia ed Ucraina sono inserite nel gruppo B assieme a Spagna e Serbia. Per gli azzurrini è fondamentale iniziare con una vittoria, anche perché le sfide successive si presentano ancora più difficili sulla carta. Il torneo si compone di 4 gironi da 4 squadre ciascuno: al termine della prima fase le prime due classificate di ciascun gruppo comporranno il tabellone dei quarti di finale, mentre le terze e le quarte si sfideranno per i piazzamenti.

Per gli Europei Under 18 Andrea Capobianco ha convocato 12 giocatori: il centro Alessandro Vigori (classe 1999, gioca nell’International basket Imola), le ali Guglielmo Caruso (1999, Moncalieri San Mauro), Omar Dieng (2001, Barcellona), le guardie Alessandro Buffo (1999, Moncalieri San Mauro), Federico Miaschi (2000, Reyer Venezia), Mattia Palumbo (2000, Stella Azzurra Roma-Nord), Michele Serpilli (1999, Victoria Libertas Pesaro) e Federico Zampini (1999, Moncalieri San Mauro) e i playmaker Federico Bonacini (1999, Pallacanestro Reggiana), Alessandro Pajola (1999, Virtus Bologna) ed Emanuele Trapani (1999, Stella Azzurra Roma-Nord).

Dello staff tecnico invece, oltre all’allenatore, fanno parte il capo delegazione Matteo Marchiori, gli assistenti allenatore Vincenzo Di Meglio e Luciano Nunzi, il preparatore fisico Tommaso Santucci, il medico Antonio Mancino, il fisioterapista Iacopo Mancini e il team manager Marco Rossi Mori.Il roster dell’Ucraina invece è composto dal pivot Sergii Skira, le ali Maksym Denya, Andrii Voinalovych, Oleksandr Koval, Moisei Kim, Andruy Grytsak e Denys Bachurin, le guardie Ivan Chmyrenko, Issuf Sanon e Denys Klevzunyk e i playmaker Nikita Neshcheret e Vadim Kozak. Il coach è Oleksandr Vorona assistito da Aleksandr Munita e Vadim Pudzyrei. La partita di basket tra Italia ed Ucraina, valida per la prima giornata degli Europei Under 18, sarà trasmessa in diretta streaming video dal canale YouTube ufficiale della FIBA, www.youtube.com.

