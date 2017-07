Keita, Lazio - LaPresse

C’è sempre Baldé Diao Keita al centro delle cronache di calciomercato di casa Juventus. Il club bianconero non perde di vista l’esterno d’attacco della Lazio, ma l’operazione è tutta in salita, se non peggio. La Vecchia Signora ha presentato, come confermato anche dall’ad Marotta (anche se smentito da Lotito), una proposta concreta che si aggira sui 15/18 milioni di euro comprensiva di bonus. Un’offerta che i campioni d’Italia in carica ritengono equa visto che il giovane talento laziale andrà in scadenza al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno. Di conseguenza, chi lo vuole, può aspettare gennaio e assicurarselo a costo zero. Peccato però che Lotito non ne voglia sentire, e nonostante Keita abbia un accordo agli sgoccioli, la sua valutazione è di 30 milioni. Al massimo si può fare uno sconto di 5 milioni, che devono però essere tramutati in bonus. Questo è quindi lo stato attuale della trattativa, che attualmente si trova in stallo.

KEITA ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO, LOTITO NON SI SMUOVE: SERVONO 30 MILIONI

IL BRACCIO DI FERRO KEITA-LOTITO

Ieri pomeriggio il classe 1995 è volato a Innsbruck, raggiungendo il resto della ciurma laziale nel ritiro austriaco. Il ragazzo si sente un separato in casa, e non vede l’ora di cambiare maglia, meglio se quella bianconera della Juventus. Il nazionale senegalese ha infatti messo in cima alla lista dei propri desideri la divisa della Vecchia Signora, così come il suo agente, Calenda, che starebbe favorendo la società di corso Galileo Ferraris, nonostante siano giunte a Formello offerte ben più importanti, come quella dell’Inter, che ha messo sul piatto 25 milioni di euro, bonus compresi. Lotito non vuole però perdere questo braccio di ferro e più volte ha parlato con lo stesso Keita spiegandogli la situazione: portami un’offerta da 30 milioni di euro e puoi andartene. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

