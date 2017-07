Felipe Massa, Williams - LaPresse

Potrà correre il Gran Premio d’Ungheria, Felipe Massa. Il pilota brasiliano, ex di Ferrari e Sauber, si era sentito male nelle scorse ore per via di un virus, ma il centro medico, dopo averlo visitato, ha dato l’ok allo stesso per poter scendere in pista. «Dopo non essersi sentito bene durante le seconde prove libere – le parole rilasciate da un portavoce della scuderia della Williams - Felipe è stato visitato presso il centro medico in pista prima di essere portato in ospedale per ulteriori accertamenti precauzionali». Massa potrà quindi svolgere le prove in programma oggi pomeriggio alle ore 14:00, nonché la gara di domani. Il pilota verrà comunque tenuto sottocontrollo da parte del medico FIA, per capire se le sue condizioni fisiche saranno in miglioramento: in caso di esito negativo, a quel punto Massa sarà costretto a dare forfeit, rimandando l’appuntamento con la Formula 1 al prossimo GP.

MALORE FELIPE MASSA COME STA? È SUCCESSO DURANTE LE FP2 DI FORMULA 1 GP UNGHERIA (CONDIZIONI DI SALUTE)

RESTANO ALCUNI DUBBI

Restano comunque alcuni dubbi legati alle condizioni di salute dello stesso Felipe Massa, visto che non è ancora chiaro quale sia stato il malore accusato dal 36enne pilota sudamericano. Ne’ i medici, ne’ tanto meno il team di Grove, hanno voluto specificare nel dettaglio il problema del pilota: «Ha incontrato il delegato medico della Fia questa mattina – ha aggiunto il portavoce della Williams - dopo la terza sessione di libere sarà nuovamente controllato per essere sicuri che stia bene in vista delle qualifiche». Massa era già stato costretto a dare forfeit per un breve periodo alla Formula 1, e precisamente in seguito all’incidente del 25 luglio 2009, proprio in occasione delle qualifiche del Gp di Ungheria: 8 anni fa, mentre viaggiava a 200 km/h, venne colpito alla testa da una molla di circa 1 kg, persa dalla vettura che lo precedeva, la Brawn GP di Barrichello. Massa tornò alla guida soltanto ad ottobre, dopo che tutti i controlli clinici avevano dato parere positivo.

