Manchester City-Tottenham / Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MANCHESTER CITY-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Manchester City-Tottenham è una delle partite in programma per l’International Champions Cup 2017, torneo amichevole che ormai da qualche anno mette di fronte in estate alcune tra le squadre più blasonate del mondo. Spurs e Citizens si affrontano alla mezzanotte italiana di domenica 30 luglio, al Nissan Stadium di Nashville nello stato nordamericano del Tennessee.

Sfida di grande prestigio e soprattutto particolarmente probante, a pochi giorni dall’inizio della Premier League 2017-2018: sabato 12 agosto il Manchester City di Pep Guardiola esordirà in trasferta contro il neopromosso Brighton, mentre il Tottenham allenato da Mauricio Pochettino entrerà in scena nel pomeriggio di domenica 13, sul campo di un’altra formazione proveniente dalla Championship ovvero il Newcastle, guidato in panchina da Rafa Benitez. Entrambe le squadre sono a caccia di riscatto, dopo aver concluso l’ultima stagione a bocca asciutta: il Manchester City era partito forte in campionato ma è calato alla distanza, dovendosi accontentare del terzo posto finale.

Meglio ancora ha fatto il Tottenham che però, per la seconda annata consecutiva, si è classificato secondo preceduto questa volta dal Chelsea (nel 2015-2016 invece gli Spurs avevano vanamente inseguito il miracoloso Leicester di Claudio Ranieri). Per la sfida amichevole di Nashville i bookamker attribuiscono un piccolo margine di vantaggio al Manchester City: snai.it propone il segno 1 per la vittoria degli azzurri a quota 2,10, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,55 e il segno 2 per il successo del Tottenham a quota 2,60. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,60), Over (1,40), Gol (1,33) e NoGol (2,85). In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari le squadre andranno direttamente ai calci di rigore.

Passando alle probabili formazioni, il Manchester City dovrebbe schierare il brasiliano Ederson Moraes in porta, Stones e il capitano Kompany al centro della difesa, l'ex di giornata Walker e Danilo sugli esterni. A centrocampo Fernandinho e Yaya Toure, sulla trequarti Leroy Sané, De Bruyne e Sterling e in attacco Aguero. Sempre nell’ambito dell’International Champions Cup, il Tottenham ha sfidato la Roma in settimana perdendo per 3-2 nel finale. Contro i Citizens Pochettino dovrebbe proporre un 3-4-2-1 con il francese Lloris tra i pali e Wimmer, Alderweireld e Vertonghen a completare il pacchetto difensivo. Sulle corsie laterali Trippier e Ben Davies, in mezzo al campo Moussa Dembele ed Eric Dier, sulla trequarti Eriksen e Dele Alli e come ariete di sfondamento Harry Kane.

L’amichevole di Nashville tra Manchester City e Tottenham sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 00:05 di domenica 30 luglio, sul canale Premium Sport 2 visibile al numero 371 del digitale terrestre, e disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

