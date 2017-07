Monaco-Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Supercoppa)

Diretta Monaco-Psg, Supercoppa di Francia 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA MONACO-PSG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (SUPERCOPPA DI FRANCIA 2017) - La partita tra Monaco e Psg sarà diretta dall'arbitro marocchino Noureddine El Jaafari, e si gioca a Tangeri in Marocco: la Supercoppa di Francia 2017, sabato 29 luglio alle ore 21, parla straniero. Il Monaco di Jardim l'anno scorso ha vinto il campionato francese ponendo fine al dominio del PSG e mostrando un calcio spumeggiante. Ora molti dei giovani protagonisti della splendida stagione passata sono andati via: Mendy e Bernardo Silva sono andati a City, mentre Bakayoko è andato al Chelsea.

Il rischio di perdere Mbappe, corteggiato dal Real Madrid, che sarebbe pronto a mettere sul piatto qualcosa come 180 milioni di euro, è forte. Tuttavia la squadra vista in questa prima parte di preparazione sembra non aver risentito di una estate rovente e la società ha operato bene sul mercato, visto che sono arrivati due giovani di ottime prospettive come Youri Tielemans (dall'Anderlecht) e Kongolo (dal Feyenoord).

Il primo è una punta centrale che può giocare anche da trequartista e secondo gli esperti sarà il prossimo crack del calcio mondiale: il Monaco potrebbe davvero essere la sua rampa di lancio. Il secondo è altrettanto giovane e roccioso difensore che è stato tra i protagonisti della vittoria del Feyenoord nell'ultimo campionato olandese.

Il Monaco che si presenta davanti al PSG è quindi tutto tranne che una squadra in disarmo e il 4-3-3 con cui Jardim farà giocare i suoi promette, come l'anno scorso, grande spettacolo. Dall'atra parte c'è un PSG alle prese con la possibilità del colpo del secolo, ovvero Neymar. Nel frattempo Emery è alle prese con il problema del portiere, visto che Trapp non è affidabile: probabile che i galloni di titolare vengano quindi dati ad Areola, in attesa di qualche acquisto sul mercato.

Sicuramente nella formazione titolare troveranno spazio i due nuovi terzini, Yuri Berchiche e Dani Alves, il primo acquistato dalla Real Sociedad per 13 milioni di euro ed il secondo arrivato a parametro zero dopo la chiusura della sua esperienza alla Juventus. In mezzo al campo ci sarà sicuramente spazio per Verrati, che Emery spera di vedere concentrato nonostante le varie voci di mercato che lo vogliono sul piede di partenza destinazione Barcellona.

In una situazione che il calciomercato rende decisamente fluida, molto del peso della squadra cadrà per forza di cose su Edinson Cavani, che dovrà condurre i suoi ad un risultato positivo, per iniziare al meglio la stagione che nelle intenzioni della proprietà deve essere quella del riscatto dopo il fallimento fragoroso a cui si è assistito l'anno scorso. Tuttavia non sarà per nulla facile contro un Monaco che, a differenza dell'anno scorso, vuole portare a casa anche almeno una coppa nazionale e contro il cui gioco veloce e dinamico i parigini hanno faticato tremendamente nei due match di campionato.



Guardando i pronostici si scopre come il PSG sia favorito: la Snai ad esempio quota un successo di Cavani e compagni a 1,75 volte l'eventuale cifra giocata, mentre una vittoria monegasca è data a 4,50. Un pari, che porterebbe ai supplementari, è dato invece a 3,85 volte la cifra giocata.

Monaco-Psg verrà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e Premium Sport HD, e sarà dunque un'esclusiva per gli abbonati alla televisione a pagamento del digitale terrestre; eventualmente si potrà assistere alla Supercoppa di Francia 2017 anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.