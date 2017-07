Neymar al PSG / Calciomercato, il Barcellona lo libera: "Se pagano la clausola può andare"

Neymar, attaccante Barcellona - LaPresse

Il calciomercato estivo del 2017 verrà senza dubbio ricordato come uno dei più scoppiettanti e clamorosi della storia del calcio. Le cifre circolanti in queste settimane sono infatti al di fuori di ogni immaginazione, e lo conferma anche l’operazione fra il Paris Saint Germain e il Barcellona per Neymar. La trattativa è data molto vicina alla chiusura al punto che, stando a quanto sottolineato dal quotidiano catalano El Mundo Deportivo nella giornata di oggi, il brasiliano avrebbe comunicato ai suoi compagni di squadra l’intenzione di andarsene. Il tutto sarebbe avvenuto subito dopo la nota rissa di ieri a Miami con Semedo, nuovo compagno di squadra. La società transalpina è quindi pronta a versare nelle casse del Barcellona i famosi 222 milioni di euro, come da clausola rescissoria, mentre al giocatore andranno 30 milioni netti annui di stipendio, divenendo il più pagato in attualità nonché di sempre. Affinché avvenga l’ufficialità manca ancora una cosa da chiarire.

NEYMAR AL PSG CALCIOMERCATO: COMUNICATO L’ADDIO AI COMPAGNI, FUMATA BIANCA VICINISSIMA

IL BARCELLONA LO LIBERA

Neymar-Barcellona, siamo ai saluti. Le parole del presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu, sembrano mettere la parola fine alla storia d'amore tra il talento brasiliano e gli spagnoli: "Noi vogliamo che resti, ma ci sono le clausole. Se vuole andarsene, venga pagato fino all'ultimo euro e potrà farlo". Il Barcellona non vuole mettere i bastoni tra le ruote di Neymar dunque, ma non farà nessuno sconto sulla clausola che il Paris Saint Germain dovrebbe pagare per garantirsi le prestazioni dell'attaccante. Il compagno di squadra Andres Iniesta intanto ha voluto dare un consiglio a Neymar: "Faccia chiarezza al più presto, per il bene suo e della squadra. Sarebbe bello che restasse, è fortissimo e averlo con noi ci gioverebbe ben più di 200 milioni, ma la scelta è personale". (agg.jacopo d'antuono)

LA CLAUSOLA DA 25 MILIONI

Il contratto fra Neymar e il Barcellona prevede infatti una buonuscita di 25 milioni di euro nel caso in cui il brasiliano lasciasse la squadra prima del 31 luglio, e di conseguenza i catalani vogliono aspettare ancora qualche giorno, evitando di elargire quell’enorme compenso al giocatore. Il grande annuncio dovrebbe quindi arrivare solo nella giornata di martedì 1 agosto, e a quel punto Neymar entrerà di diritto nella storia come il calciatore più caro di sempre. Attualmente questo record spetta a Paul Pogba, acquistato dal Manchester United dodici mesi fa, versando nelle casse della Juventus più di 100 milioni. Un record destinato ad essere frantumato, con una somma che fa letteralmente impallidire e che pone davvero pochi limiti alle possibilità di spesa dei top club del Vecchio Continente. Tra l’altro sono molti quelli che storcono il naso di fronte a tale operazione del PSG, che aggirerebbe come al solito il fair play finanziario, grazie a sistemi di sponsorizzazione ad hoc.

© Riproduzione Riservata.