Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-INTER: QUOTE, ULTIME NOVITÀ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP) – Torna in campo l’Inter di Luciano Spalletti. Dopo la gara contro il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, il club nerazzurro se la vedrà contro il Chelsea di Antonio Conte, altro big match amichevole valevole per l’International Champions Cup del 2017. La gara si giocherà in Singapore, precisamente al National Stadium, recentissimo impianto inaugurato nell’estate del 2014, che può contenere fino a 55 mila persone. Sarà una gara senza dubbio da vedere, visti i moltissimi campioni in campo, e siamo certi che nessuna delle due formazioni vorrà capitolare, pur trattandosi di una semplice amichevole di mezza estate. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Chelsea-Inter, ma prima, uno sguardo alle quote.

PRONOSTICI E QUOTE CHELSEA-INTER – La sfida fra il Chelsea e l’Inter valevole per l’International Champions Cup del 2017, è quotata dall’agenzia di scommesse italiana, Snai. Secondo i bookmaker, la compagine londinese è la favorita, con il segno 1 dato a 1,73, contro il successo invece dei nerazzurri quotato a 4,50. Il pareggio, infine, è la quota via di mezzo, dato a 3,55. Andiamo a vedere anche le quote assegnate all’Under e all’Over, rispettivamente pari a 2,05 e 1,63. Chiudiamo con uno sguardo alle quote per il Gol e il NoGol, ovvero, 1,55 e 2,20.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA – Per la partita amichevole in programma quest’oggi a partire dalle ore 13:35 in Italia, il tecnico del club londinese potrebbe decidere di rimandare in campo Alvaro Morata, ultimo arrivo di spicco allo Stamford Bridge, già all'opera nel recente match contro il Bayern Monaco. L’ex calciatore del Real Madrid potrebbe quindi rappresentare il terminale offensivo di un 3-4-2-1, con alle sue spalle l’ex Barcellona Pedro in coppia con Willian. A centrocampo, la linea mediana sarà composta dall’ex milanista Pasalic insieme a Kante, mentre Tomori agirà largo sulla destra con Kenedy a galoppare sulla corsia mancina. Infine la difesa, dove Kalas dovrebbe rappresentare il perno centrale, con Christesen (voglioso di impressionare mister Conte), interno di destra e David Luiz a sinistra. Infine la porta che sarà curata dal titolare Courtois. Una formazione quindi in parte rimaneggiata quella dei Blues, anche se non sono da escludere delle novità, come ad esempio la presenza dal primo minuto dell’ex Roma Rudiger.

PROBABILI FORMAZIONI INTER – Luciano Spalletti dovrebbe invece mandare in campo un 4-2-3-1, continuando quindi a provare il modulo a lui più congeniale. Molto difficile capire se prenderà parte o meno al match Mauro Icardi, con l’argentino ancora fermo ai box per un problema muscolare dallo scorso mese di maggio. In porta dovrebbe giocare Samir Handanovic, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da D’Ambrosio nel ruolo di terzino sinistro, con il nazionale giapponese Nagatomo a destra. In mezzo spazio a Miranda fiancheggiato dal nuovo acquisto Skriniar. A centrocampo, linea mediana che dovrebbe essere occupata da Gagliardini e Borja Valero, mentre i trequartisti dovrebbero essere Candreva largo a destra, Perisic a sinistra, e in mezzo l’incognita Joao Mario. Infine la casella della prima punta, dove si dovrebbe vedere l’italo-brasiliano Eder, favorito come detto sopra su capitan Icardi.

CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Christesen, Kalas, David Luiz; Tomori, Pasalic, Kante, Kenedy; Willian, Pedro; Morata. All Conte.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Eder. All: Spalletti

