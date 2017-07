Probabili formazioni/ Real Madrid Barcellona: quote e le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Real Madrid Barcellona (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA: QUOTE E ULTIME NOVITA’ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Per l’International Champions Cup 2017 è in programma nella notte italiana tra il 29 e 30 luglio (ore 1.30 di notte) la partita tra Real Madrid-Barcellona: un Classico in versione estiva che appare davvero punto fondamentale per entrambe le compagini chiamate nonostante vi sia poco in palio, a dare il massimo in questa amichevole, che avrà inizio alle ore 1.30 di notte all’Hard Rock Stadium di Miami negli tSati Uniti. Prima di andare a vedere nel dettaglio il pronostici e le probabili formazioni che apriranno la partita vediamo come le due squadre approdano a questo scontro storico. Pessimo finora il bilancio della formazione di Zinedine Zidane: su due amichevoli per l’International Champions cui i Blancos hanno centrato due sconfitte contro Manchester United e Manchester City mostrando specialmente notevoli lacune benché non siano pochi i big presenti. Di senso opposto invece il percorso fatto finora dal Barcellona di Valverde con due amichevoli disputate e due vittorie contro Juventus e Manchester United e uno stato di forma apparentemente ottimo. Andiamo quindi a vedere quali porrebbero essere le probabili formazioni del match tra Real Madrid e Barcellona, per l’International Champions Cup 2017.

QUOTE E PRONOSTICO – Statistiche a parte il portale di scommesse positiva snia.it vede il match tra Real Madrid e Barcellona estremamente aperto, come sempre in queste grandi occasioni. Nel Clasico in terra americana nell’1x2 il pronostico hanno consegnato alla vittoria dei Biancos la valutazione di 2.85 , con il 2.25 fissato invece per l’affermazione dei blaugrana con il pari poi dato a 3.50.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID – Per il match contro il Barcellona appare possibile che il tencico Zidane possa dare una nuova chance a quei giocatori che hanno ricevuto la maglia da titolare nel precedente match amichevole contro il Manchester United di Mourinho. Dopo tutto in quell’occasione l’11 iniziale aveva retto bene nel primo tempo e chi è entrato in campo a sostruzione non ha fatto di meglio: via quindi alla formazione titolare nella speranza che la lezione contro i Red Devils sia servita. Navas quindi tra i pali con davanti la coppia di centrali Nacho-Varane nel 4-3-3-che vede Carvajal e Marcelo sull’esterno. A centrocampo Casemiro avrà in mano la regia del gioco dei Blancos con Modric e Kovacic a suo supporto. Davanti non vi sarà ancora Cr7 sempre in vacanza: spazio al suo vice Isco, con Bale e Benzema chiamati ora a fare noto di più.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA – Visti in buoni risultati raccolto Valverde non dovrebbe fare grosse modifiche rispetto alla formazioni inziale vista contro l’United di Mourinho: benchè sia un’amichevole l’occasione è troppo grossa a per mettere in campo giocatori non già confermati con successo, specialmente se è vero che il Real viva un piccolo momento di crisi. 4-3-3 per il tecnico blaugrana con molti big a disposizione che hanno già confermato un ottimo stato di forma: tra i pali non mancherà Cillessen, già messo duramente alla prova dal Red devils con successo, con davanti Umtiti e mascherano come coppia di centrale. All’esterno non mancheranno Alba e Semedo, con Busquets al centro del reparto centrale: qui Rakitic e uno tra Alena e Iniesta completeranno il reparto. In attacco via senza dubbi al terzetto collaudato formato da Suarez prima punta con Neymar e Messi a completamento: con qualche ballottaggio magari nella ripresa, se il match seguirà determinati binari.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Nacho Marcelo; Modric, Casemiro, Kovacic; Isco, Bale, Benzema. All Zidane

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Alba, Umtiti, Mascherano, Semedo; Alena, Busquets, Rakitic; Neymar, Suarez, Messi. All Valverde.

