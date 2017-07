RALLY MALEGNO BORNO/ Auto esce di strada: morto un commissario di gara, grave un’altra persona

Un'auto impegnata nella Malegno-Borno - Instagram

E’ stato definitivamente annullato il rally Malegno-Borno, 47esima edizione del Trofeo Valle Camonica. Durante la prova di questa mattina, un’auto da corsa, precisamente una Peugeot 106 Rally, ha perso il controllo in una curva, travolgendo due persone: una di queste, un commissario di gara, è rimasto ucciso sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale e versa in gravi condizioni. L’auto, dopo aver travolto i due malcapitati, è finita in un fossato, compiendo un volo di una decina di metri. La gara, che prima era stata sospesa, è stata definitivamente annullata, e la vittima è Mauro Firmo, commissario Aci di Carpenedolo, di 50 anni. Non è invece certa l’identità della persona ferita, se si tratta di un altro commissario o di un fotografo, fatto sta che la tragedia ha ovviamente scosso questa tappa amatissima da tutti i tifosi dello sport motoristico in questione. Sul posto sono intervenuto tempestive ambulanze ed elisoccorso di Brescia, ma per il signor Firmo non c’è stato nulla da fare.

LE DINAMICHE DELL’IMPATTO

L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 10:40 di questa mattina, in località Ossimo Inferiore, nel corso della prima manche delle prove ufficiali di ricognizione del tracciato di gara. La Peugeot 106 sarebbe uscita di strada in prossimità della Postazione fissa commissari di percorso numero 21, travolgendo appunto le due persone presenti sul luogo. La conferma delle generalità della vittima arriva dalla direzione dell'Aci di Brescia. Firmo era residente a Carpenedolo, nel Bresciano, in passato anche commissario nel mondo delle auto storiche. Stando ad alcune indiscrezioni circolanti ,anche il ferito, attualmente in ospedale in condizioni critiche, sarebbe un commissario di gara, anche se a riguardo non sono ancora giunte conferme ufficiali in merito. Una vera e propria tragedia, che spesso e volentieri capita nel mondo delle corse rallistiche.

