RB Lipsia-Siviglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta RB Lipsia-Siviglia, Emirates Cup 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA RB LIPSIA-SIVIGLIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EMIRATES CUP 2017) - RB Lipsia-Siviglia, sabato 29 luglio alle ore 15.00 italiane, sarà una sfida valevole per la Emirates Cup 2017, una delle tante competizioni estive in giro per il mondo che i principali club europei affrontano in preparazione dei grandi appuntamenti della nuova stagione. Si troveranno di fronte due squadre ambizose, che parteciperanno entrambe alla nuova edizione della Champions League.

La formazione di Lipsia rappresenta una novità assoluta nel panorama della massima competizione europea. Si tratta di una squadra estremamente valida che al di là dello sponsor (il colosso Red Bull) alle sue spalle e l'accusa di essere una squadra di 'plastica', ha saputo stupire piazzandosi al secondo posto all'esordio in Bundesliga.

Il Siviglia rappresenta invece una realtà certa del panorama internazionale: dopo tre vittorie consecutive in Europa League, l'anno scorso l'avventura continentale degli andalusi si è fermata agli ottavi di finale di Champions League contro il Leicester. Il Siviglia ha iniziato una nuova avventura senza più la guida del DS artefice dei recenti successi del club, Monchi, passato alla Roma: l'Emirates Cup servirà dunque alle due formazioni per scaldare i motori in vista della prossima Champions League.

Si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, casa dell'Arsenal club padrone di casa della manifestazione. Il Red Bull Lipsia giocherà con il portiere ungherese Gulacsi, con Abouchsabaka, lo scozzese Nurke, lo svedese Forsberg e Halstenberg. Gli austriaci Ilsanker e Sabitzer saranno affiancati al francese Konate, ci sarà di nuovo il gioiello, astro nascente del calcio tedesco, Timo Werner titolare assieme a Schmitz e al danese Poulsen.

Il Siviglia risponderà con Soria tra i pali e ben cinque argentini nella formazione titolare, ovvero l'ex interista Banega, Montoya, Pizarro, Correa e Pareja. Ci sarà in campo un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Luis Muriel, con l'attaccante colombiano in campo dal primo minuto assieme al francese Corchia, a Escudero, al brasiliano Ganso e all'altro francese Lenglet.

La RB Lipsia giocherà col 4-4-2 già disegnato nella passata stagione dal tecnico austriaco Ralph Hasenhüttl, artefice di un vero e proprio miracolo sportivo con la formazione di proprietà della Red Bull che, pur invisa al pubblico tedesco che la vede come una formazione commerciale, senz'anima, è stata la squadra capace di finire più vicina di tutte al Bayern Monaco dominatore della stagione.

Il Siviglia dopo l'addio a Jorge Sampaoli, che a tratti aveva dato la sensazione, almeno fino a primavera, di poter far lottare la formazione andalusa per il titolo della Liga, ha deciso di ripartire da un altro allenatore argentino, Eduardo Berizzo, che dovrebbe far ripartire la squadra da un 4-3-3 abbastanza equilibrato ma capace comunque di confermare lo spumeggiante gioco offensivo che Sampaoli aveva mostrato col Siviglia prima di passare alla guida della Nazionale argentina. Il Siviglia dovrà affrontare il turno preliminare di Champions League ad agosto, e potrebbe essere più avanti nella preparazione rispetto al RB Lipsia.

Per i tedeschi quota per la vittoria fissata a 3.00 da Bet365, mentre William Hill propone a 3.60 la quota dell'eventuale pareggio e a 2.30 la quota relativa al successo degli spagnoli in questa gara della Emirates Cup. Per RB Lipsia-Siviglia, sabato 29 luglio alle ore 15.00 italiane, non è prevista la diretta tv o la diretta streaming video sui canali italiani; potrete avere informazioni utili su questa partita attraverso i canali ufficiali delle due società, soprattutto Twitter, @DieRotenBullen e @SevillaFC.

© Riproduzione Riservata.