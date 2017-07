Real Madrid-Barcellona/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Madrid-Barcellona (LAPRESSE)

DIRETTA REAL MADRID-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV COME VEDERE LA PARTITA - L’International Champions Cup 2017 si chiude con il botto: una delle ultime partite in programma è infatti Real Madrid-Barcellona, il Clasico del calcio spagnolo ed una delle sfide più affascinanti nell’intero panorama calcistico. Per gli appassionati italiani l’appuntamento è nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio 2017: si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, calcio d’inizio alle ore 20:05 locali che corrispondono alle 02:05 nostrane.

Non è mai troppo presto -nè troppo tardi- per un Clasico, ed anche questo Real Madrid-Barcellona di mezza estate - il primo negli USA - propone temi di grande interesse. A cominciare dal calciomercato: le Merengues ad esempio stanno cercando di allestire l’operazione Kylian Mbappé, ma il Monaco -che ha già incassato palate di milioni in questa sessione- non ha fretta né particolare voglia di cedere il suo gioiellino, attaccante classe 1998 che l’anno scorso ha incantato l’Europa a suon di ottime prestazioni. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI REAL MADRID-BARCELLONA LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017)

In casa catalana invece siano alle prese con un caso opposto: quello relativo alla possibile cessione di Neymar al PSG. Un’ipotesi dai contorni economici ancora più clamorosi, si parla di oltre 200 milioni di euro (la clausola rescissoria del brasiliano è pari a 222) ma sembra che lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino abbia tutta l’intenzione di provarci davvero.

Nel frattempo però si avvicinano i rispettivi debutti ufficiali: il Real Madrid in particolare scenderà in campo martedì 8 agosto contro il Manchester United, che all’Arena Philip II di Skopje (Macedonia) contenderà alle Merengues la Supercoppa UEFA 2017 (calcio d’inizio alle ore 20:45). Tra domenica 13 e martedì 16 agosto invece Real Madrid e Barcellona torneranno a fronteggiarsi ma un trofeo ufficiale: la doppia finale della Supercopa spagnola che si articolerà in gare di andata (al Camp Nou) e ritorno (al Bernabeu). In quest’ottica l’amichevole in territorio statunitense si presenta come una sorta di prova generale, in cui probabilmente i due allenatori daranno spazio alle formazioni migliori.

Per il Real Madrid, che deve anche riscattare il 4-1 subito in settimana dal Manchester City, previsto un 4-2-3-1 con Keylor Navas tra i pali, Varane e Nacho a comporre la coppia difensiva, Carvajal terzino a destra e Marcelo sulla corsia mancina. Il centrocampo sarà probabilmente affidato a Casemiro e Modric mentre Bale, Kovacic e Isco si muoveranno sulla trequarti, dietro all’unica punta Benzema. Da verificare la disponibilità di Sergio Ramos e Toni Kroos, che non hanno giocato nelle amichevoli precedenti mentre Cristiano Ronaldo non si è ancora riaggregato alla squadra.

Il Barcellona ha cambiato allenatore, rimpiazzando Luis Enrique con l’ex Athletic Bilbao Ernesto Valverde che dovrebbe mantenere l’impianto tattico del precedessore. A Miami Gardens dovrebbe giocare titolari il portiere olandese Cillessen, i difensori centrali Mascherano e Untiti e i terzini Aleix Vidal e Jordi Alba a completare la retroguardia. In mediana Sergio Busquets affiancato dalle mezzali Rakitic e Iniesta, mentre in attacco il mister dovrebbe riproporre il tridente delle meraviglie Messi-Neymar-Suarez, già schierato dall’inizio nell’ultimo match contro il Manchester United (vinto per 1-0 con gol proprio di Neymar).

Diamo un’occhiata alle anche scommesse dei bookmaker per questo test match di prestigio: snai.it propone a quota 2,75 il segno 1 per la vittoria del Real Madrid, a 3,55 il segno X per il pareggio e a quota 2,30 il segno 2 per il successo del Barcellona, che parte quindi leggermente favorito. Under 2,90, Over 1,33, Gol 1,28 e NoGol 3,15. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari le squadre andranno direttamente ai calci di rigore.

L’amichevole dell’International Champions Cup tra Real Madrid e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 02:05 italiane sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Per gli abbonati a Mediaset Premium ci sarà la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

