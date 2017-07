Sampdoria-Verona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Sampdoria-Verona: qui l'italo-brasiliano Romulo, 30 anni (LAPRESSE)

DIRETTA SAMPDORIA-VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV - Antipasto della prossima Serie A nel tardo pomeriggio di sabato 29 luglio 2017: a Trento si affrontano in amichevole Sampdoria ed Hellas Verona dalle ore 18:00. Per i blucerchiati allenati da Marco Giampaolo si tratta del quarto test precampionato: nei tre precedenti Fabio Quagliarella e compagni hanno battuto il Sellero Novelle per 11-0, poi la FeralpiSalò di misura (1-0) e quindi la Cremonese, neopromossa in Serie B, con il punteggio di 3-0.

In quest’ultima amichevole è stato Ricky Alvarez a sbloccare il risultato, con un diagonale mancino su assistenza del neoacquisto Caprari (42’). Nella ripresa le altre due reti: quelle del serbo Filip Djuricic, bravo ad infilare il portiere Ravaglia in uscita (62’) e dell’attaccante polacco Dawid Kownacki, che dieci minuti più tardi ha trovato gloria con il destro. Tre amichevoli anche per l’Hellas Verona di mister Fabio Pecchia, che ha battuto una rappresentativa trentina per 15-0 e poi la Triestina con un poker di gol (4-0), prima d’impattare sull’1-1 contro il Trapani (Lega Pro).

L’argomento della settimana in casa gialloblu non ha però riguardato il campo, perlomeno non direttamente perché Antonio Cassano, acquisto di spicco del mercato estivo, ha deciso nuovamente di lasciare la squadra per stare più vicino alla moglie e al figlio; questa volta l’attaccante barese è andato fino in fondo rescindendo il contratto annuale firmato solo qualche giorno fa; Pecchia si è così ritrovato senza uno dei teorici titolari e la società si è dovuta attivare alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto avanzato.

Sia la Sampdoria che l’Hellas Verona si stanno preparando in vista dei primi impegni ufficiali: anzitutto il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018, che vedrà entrambe le squadre in campo sabato 12 agosto; i blucerchiati se la vedranno con Foggia, Vicenza oppure Pro Piacenza mentre l’avversario degli scaligeri uscirà dal trittico Avellino-Matera-Casertana. Tra sabato 19 e domenica 20 agosto si terrà la prima giornata della nuova Serie A: l’Hellas scenderà in campo al Bentegodi contro il Napoli, in uno dei due anticipi, mentre nella serata domenicale la Sampdoria riceverà a Marassi il neopromosso Benevento.

L’amichevole di Trento dovrebbe vedere in campo le seguenti formazioni titolari: per i blucerchiati Puggioni in porta, Bereszynski e Pavlovic terzini, Silvestre e Regini difensori centrali; a centrocampo Edgar Barreto, Torreira e Linetty, sulla trequarti Praet e in attacco il tandem Caprari-Quagliarella. A disposizione previsti il portiere Tozzo, i difensori Leverbe, Simic, Sala e Dodò, i centrocampisti Carezzi, Verre, Djuricic ed Alvarez e gli attaccanti Bonazzoli e Kownacki, più i Primavera Tomic, Baumgartner e Balde.

Per il Verona modulo 4-3-3 con il brasiliano Nicolas tra i pali, Alex Ferrari e il francese Heurtaux a protezione dell’area, Romulo e Souprayen esterni bassi. In cabina di regia Fossati affiancati da Bessa e Valoti, nel tridente offensivo infine Pazzini supoportato dalle ali Cerci e Verde.

In panchina il portiere Silvestri, i difensori Kumbulla e Felicioli, i centrocampisti Laner, Zaccagni e Fares e gli attaccanti Luppi, Tupta e Stefanec. L’amichevole precampionato tra Sampdoria ed Hellas Verona non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canale in italiano.

© Riproduzione Riservata.