Torino-Guingamp/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Torino-Guingamp: qui l'attaccante argentino Lucas Boyé, 21 anni (LAPRESSE)

DIRETTA TORINO-GUINGAMP: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Torino-Guingamp è una delle tante partite amichevoli in programma nella giornata di sabato 29 luglio 2017: si gioca allo Stade du Roudourou, casa della formazione transalpina, a partire dalle ore 18:00.

Prosegue la preparazione del Torino in vista della nuova stagione, che per i granata aprirà ufficialmente i battenti sabato 12 agosto nel terzo turno di Coppa Italia, in cui la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic affronterà una squadra fra Ternana, Trapani e Paganese. Il sorteggio per la Serie A 2017-2018 ha invece stabilito che il primo avversario del Torino sarà il Bologna, che Belotti e compagni affronteranno nella serata di domenica 20 agosto dalle ore 20:45. Sempre che il ‘Gallo’ non cambi squadra nel frattempo: su di lui è costante, anche se non ancora troppo insistente, il pressing del Milan che vorrebbe completare la sua faraonica campagna acquisti con un centravanti di primo livello.

Per il momento però Belotti rimane un titolare nonché il capitano del Torino, anche se Mihajlovic non potrà schierarlo -a causa di un problema fisico- in quest’amichevole contro i francesi del Guingamp, giunti decimi nell’ultimo campionato francese con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte). L’allenatore dei rossoneri è Antoine Kombouaré, ex difensore arrivato l’estate scorsa dopo tre annate sulla panchina del Lens (dal 2009 al 2011 ha guidato il PSG). Per il Toro si tratta del primo test internazionale dopo le amichevoli di Bormio, in cui i granata hanno battuto nell’ordine Casateserogoredo (5-0), Olginatese (3-1) e Renate (altro 5-0).

Contro Il Guingamp, Mihajlovic dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Sirigu in porta, Zappacosta e Molinaro terzino, Moretti a comandare la retroguardia e al suo fianco uno tra Kevin Bonifazi e il brasiliano Lyanco, centrali giovani (rispettivamente classe 1996 e 1997) ma già ben considerati del tecnico serbo. A centrocampo Acquah e Baselli, sulle fasce Iago Falque e lo spagnolo Berenguer, trequartista centrale Ljajic e centravanti l'argentino Lucas Boyé. A disposizione il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, fratellino del laziale Sergej, i difensori Rossettini, Lyanco/Bonifazi, De Silvestri e Avelar, i centrocampisti Obi e Aramu e gli attaccanti Parigini e De Luca.

Anche il Guingamp dovrebbe affrontare quest’amichevole in formazione tipo, perché il debutto nel nuovo campionato (sabato 5 agosto sul campo del Metz) è sempre più vicino. Previsto un 4-3-3 con lo svedese Karl-Johan Johnsson in porta, a protezione dell’area i difensori centrali Sorbo e Kerbrat e sui lati i terzini Ikoko e Revoco. In mezzo al campo Deaux fiancheggiato dalle mezzali Blas e Ghiri, mentre nel tridente offensivo dovrebbero giocare Marcus Coco, il capitano Jimmy Briand e il guineano Abdul Camara. Salvo variazioni di palinsesto, l’amichevole precampionato fra Torino e Guingamp sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Torino Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 234 del bouquet Sky.

